Volvo интегрирует Skype for Business в свои автомобили

Автопроизводитель Volvo Cars анонсировал появление Skype for Business в своих новых моделях 90-ой серии. Это приложение от Microsoft позволит клиентам Volvo использовать в своих автомобилях конференцсвязь, сообщили CNews в Volvo Cars Russia.

«Мы все были в такой ситуации, когда в автомобиле надо было подключиться по конференцсвязи. В процессе подключения водитель мог выронить телефон или просто забыть длинный PIN-код. Всё это доставляло массу неудобств, я уж не говорю про то, что водитель отвлекался от дороги. Но все эти проблемы для клиентов Volvo останутся в прошлом после того, как мы предложим в наших автомобилях Skype for Business», — заявил Андерс Тилман-Микиевич (Anders Tylman-Mikiewicz), вице-президент по услугам подключения для клиентов Volvo Car Group.

В новых Volvo 90-ой серии (XC90, S90, V90) пользователи смогут просматривать информацию о запланированных встречах и сведениях об участниках, принимать участие в совместных дискуссиях, используя большой центральный дисплей. Для входа в систему достаточно коснуться кнопки на экране большого центрального дисплея, отметили в компании.

«Skype for Business — это еще один большой шаг на пути внедрения систем и инструментов подключения в наших автомобилях. Наступает эра автомобилей с автономным управлением, и мы будем наделять наши модели решениями, которые позволят людям в будущем сократить время, необходимое для работы в офисе. Это лишь начало совершенно нового пути, который открывает новые возможности для использования автомобиля в рабочих целях», — считает Андерс Тилман-Микиевич.

Как отмечается, Volvo Cars предлагает продуманное использование новых технологий в своих автомобилях, стремясь сделать жизнь своих клиентов легче и безопаснее. Сотрудничество с Microsoft также включает использование в автомобилях Volvo персонального ассистента Microsoft Cortana: функции распознавания голоса и контекстуальные подсказки помогают пользователям в обычной жизни, прогнозируя их намерения и пожелания.

«Люди должны иметь возможность работать, находясь в любом месте, и автомобиль — не исключение, — считает Бен Каннинг (Ben Canning), директор по продукции Microsoft, отвечающий за внедрение Skype for Business. — Мы очень рады, что теперь современные средства для проведения конференцсвязи будут доступны в автомобилях Volvo».

Volvo Cars сотрудничает с Microsoft и с компанией Ericsson, которая обеспечивает облачные решения для шведского автопроизводителя.

«Средства коммуникации в автомобиле — это то, над чем Volvo работает уже много лет. В 80-х и в начале 90-х мы предлагали встроенные телефонные аппараты, а затем пришло время, когда в стандарте мы оснащали автомобили технологией Bluetooth, — добавил Андерс Тилман-Микиевич. — Мы всегда хорошо понимали, что наша цель — сделать жизнь людей в поездке легче, одновременно обеспечивая безопасность и снижая до минимума факторы, отвлекающие внимание водителя».