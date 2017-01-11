«Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Магнитогорске. Новая сеть работает в частотных диапазонах 1800 МГц, что оптимально как с точки зрения скорости и зоны покрытия, так и с точки зрения удобства для клиентов: данный стандарт поддерживает около 90% моделей LTE-устройств различных производителей, сообщили CNews в «Вымпелкоме».

В Магнитогорске сеть запущена на всей городской территории, охватывает Правобережный район, где расположены крупнейшие вузы и учебные заведения города (Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Челябинский государственный университет), популярные места отдыха горожан (Парк Победы, ПКиО «Экологический»), Центральная медико-санитарная часть, транспортные узлы и жилые районы с сопутствующей инфраструктурой. Теперь клиентам «Билайн» в этих районах доступны высокие скорости мобильного интернета для комфортной работы с «тяжелым» контентом: файлами большого размера, потоковым видео и пр.

Таким образом, по итогам развития сети на Южном Урале в 2016 г. в зону покрытия входят Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Снежинск, Озерск, Аша, Сатка, Коркино, Юрюзань, Трехгорный, Южноуральск, Карталы.

«Магнитогорск — динамичный город Южного Урала, второй по величине в Челябинской области, и один из крупнейших мировых центров черной металлургии. Теперь благодаря широкой зоне покрытия сети LTE мы обеспечиваем там единый высокий уровень сервиса для большинства жителей, делая связь еще быстрее и комфортнее», — заявил Александр Кузнецов, технический директор Центрального региона «Вымпелкома».

Услугами связи «четвертого поколения» могут воспользоваться владельцы всех мобильных девайсов, поддерживающих данную технологию. Для этого необходимо заменить свою SIM-карту на LTE SIM в любом из офисов «Билайн», данная услуга предоставляется бесплатно. Появление сети LTE также способствует повышению у клиентов спроса на LTE-устройства и увеличению объема потребления интернет-трафика. Поэтому в период новогодних праздников в офисах продаж «Билайн» действуют специальные предложения на покупку смартфонов, поддерживающих 4G, а также есть возможность подключения безлимитного интернет-доступа за 3 руб./день, указали в компании.