В «Яндекс.Деньгах» появилась поддержка переводов за границу через «Юнистрим»

«Юнистрим» представил новую возможность для пользователей онлайнового сервиса «Яндекс.Деньги» для перевода средств через международную систему денежных переводов «Юнистрим». Как рассказали CNews в компании, отправить перевод можно из электронного кошелька, а получить — наличными в любом пункте «Юнистрим» уже через 10 минут. Это удобно, например, тем, кто регулярно переводит деньги родным или сам остался без средств во время путешествия.

У «Юнистрим» более 280 тыс. собственных и партнёрских пунктов в разных точках мира. Около 200 тыс. пунктов работают в России и других странах СНГ, более 80 тыс. расположены в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке. Комиссия за перевод составит 0–3%. За раз сервис позволяет отправить от 100 до 100 тыс. рублей, в месяц — максимум 600 тыс. рублей.

Чтобы отправить перевод через систему «Юнистрим», нужно на сайте «Яндекс.Денег» ввести свой номер мобильного, полное имя, страну получателя и сумму в нужной валюте. Сервис покажет обменный курс и общую сумму с учётом комиссии. Услуга доступна любому идентифицированному пользователю «Яндекс.Денег». Владельцам анонимных и именных счетов перед оформлением перевода сервис предложит пройти идентификацию — например, прислав свои данные через интернет или по почте.

«Яндекс.Деньги» позволяют перевести средства за границу и через другие системы: Western Union, Contact и Idram. За последний год с помощью этих систем пользователи сервиса отправили в два раза больше переводов, чем за такой же период годом ранее. Число людей, которые перечисляют деньги таким образом, тоже почти удвоилось. В среднем за раз они переводят 11200 руб. Чаще всего пользователи «Яндекс.Денег» отправляют средства в страны СНГ, Китай, Таиланд, Германию и Индию.