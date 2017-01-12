«Большой Универсальный Магазин» развивает бизнес на базе SAP Hybris on HANA

Компания SAP в партнерстве с компанией TeamIdea запустила бизнес-проект на базе решения SAP Hybris on HANA для «Большого Универсального Магазина» (БУМ), совместного проекта телекоммуникационной компании «Ростелеком» и компании розничной торговли республики Корея GS Home Shopping Inc. Проект внедрения решения SAP в компании БУМ был запущен в короткие сроки, что позволило реализовать все задачи проекта, сообщили CNews в SAP.

Благодаря внедрению SAP «Большой Универсальный Магазин» интегрировал телевизионный канал с онлайн-магазином и мобильными приложениями с функциями прямого эфира. Был сформирован продвинутый интегрированный контакт-центр на базе SAP Hybris on HANA, организована площадка оперативного взаимодействия с поставщиками, выстроены операционные процессы логистики и планирования производства телепередач на основании ассортимента.

Компания получила возможность устанавливать персонализированные цены на товары, управлять заказами и программой лояльности. Клиентам были предоставлены различные способы оформления заказа — приобрести товар можно в один клик не только на сайте, но и с помощью созданного мобильного приложения для операционных систем iOS и Android, а также позвонив по многоканальному телефону.

«Для нас, как для стартапа, проект с SAP стал стратегически важным, чтобы построить бизнеса с нуля. Нам удалось запустить проект в срок и создать эффективную модель дистанционных продаж на локальном рынке благодаря решению SAP, — заявил Дмитрий Иванов, заместитель генерального директора, технический директор БУМ. — Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что смогли создать решение для быстрого начала коммерческой деятельности, открывающее перед компанией колоссальные перспективы дальнейшего развития».

«Для нас очень важно поддерживать компании, которые только выходят на рынок, давать им возможность начать строить свой бизнес сразу на высокотехнологичной платформе, в которой заложены передовые практики отрасли. Мы рады, что решение SAP позволило компании БУМ запустить на российском рынке свою бизнес-модель и развивать стратегию омниканальных продаж», — отметил Илья Юрьев, заместитель генерального директора SAP СНГ.