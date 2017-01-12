Opera представила браузер-концепт Opera Neon. Как рассказали CNews в компании, Opera Neon построен на том же движке, что и браузер Opera, и предназначен для того, чтобы пользователь мог сфокусироваться на самом важном в интернете – на контенте.

«Сегодняшние веб-браузеры, по сути, являются наследием прошлого столетия. Проект Opera Neon – это попытка поделиться нашим видением будущего всемирной сети», – отметил Кристиан Колондра, руководитель разработки браузера Opera.

Год назад Opera вывела браузер на новый уровень, представив целый ряд новаторских функций, таких как бесплатный VPN и встроенный блокировщик рекламы. Вместе с тем, компания осознала, что пришло время для радикального изменения всей индустрии браузеров.

Opera Neon предоставит пользователям необычные способы взаимодействия с веб-контентом, включая возможность перемещать элементы в браузере и легко забирать контент непосредственно из сети.

В Opera Neon представлен совершенно новый пользовательский интерфейс, который включает в себя новую стартовую страницу, использующую фоновое изображение, установленное на компьютере пользователя, левую панель с видеоплеером, галереей изображений и менеджером загрузок, новую визуальную панель вкладок в правой части окна браузера для более удобного просмотра вкладок, интеллектуальную систему автоматического управления вкладками. Наиболее часто используемые вкладки будут подниматься наверх, тогда как редко используемые вкладки – наоборот, опускаться вниз, совершенно новую поисково-адресную строку, поддерживающую самые популярные поисковики и технологию OpenSearch.

Помимо этого, были также добавлены такие функции, как вынос видео, позволяющий пользователям продолжать просматривать видео, находясь на других веб-страницах, моментальный снимок любой части веб-страницы и сохранение снимка в галерее браузера, режим разделенного экрана, позволяющий открывать и работать на экране с двумя страницами одновременно.

Будучи концепт-браузером, Opera Neon не является заменой существующего браузера Opera. Однако, некоторые из представленных в нем функций планируется внедрить в Opera уже этой весной. Концепт Opera Neon уже доступен для бесплатного тестирования на Windows и Mac.