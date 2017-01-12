Reg.ru арендует машинный зал в ЦОДе DataPro

Регистратор доменов и хостинг-провайдер Reg.ru объявил о начале стратегического сотрудничества с DataPro — российским оператором коммерческих ЦОД, владельцем дата-центров уровня Tier III. В рамках сотрудничества Reg.ru арендует в московском дата-центре DataPro индивидуальный машинный зал для размещения собственных стоек. Выбор в пользу оператора был сделан с учётом нескольких ключевых параметров. Прежде всего, это сертифицированная инфраструктура, которая позволяет проводить плановые работы без остановки дата-центра, сообщили CNews в Reg.ru.

По словам представителей хостинг-провайдера, «ЦОД обладает надёжным узлом связи, который обеспечивает стабильную передачу данных через высокоскоростные соединения. Среди партнёров DataPro — более двадцати операторов связи, в том числе и ключевые российские компании, а значит, клиенты из любой точки России смогут оценить быстрое соединение пользователей с серверами, расположенными в ЦОД DataPro».

Кроме того, все здания дата-центров находятся в собственности DataPro. Арендуемый машинный зал полностью изолирован, и доступ в него проводится только по специальному запросу Reg.ru.

На базе дата-центра DataPro хостинг-провайдер уже готов предоставлять услуги под «тяжёлые» проекты (Dedicated, Colocatioan, индивидуальные решения), ориентированные, прежде всего, на корпоративных клиентов, которым особенно важна надёжность и безопасность инфраструктуры, связность каналов, гарантия конфиденциальности данных, указали в компании.

«К выбору каждого партнёра мы подходим тщательно, особенно в части, которая касается инфраструктуры. Мы сами должны быть на 100% уверены в нём, прежде чем запускать продукт для клиентов. ЦОД DataPro — один из немногих дата-центров такого масштаба не только в Москве, но и в России, который реально соответствует требованиям, заявленным в сертификате Tier III и обладает должным уровнем подготовки обслуживающих специалистов. Мы уверены, что в совокупности с технологическими разработками Reg.ru, возможностью организации сложных каналов безопасной передачи данных и обеспечением защиты от DDoS-атак, хостинг-услуги на базе новой инфраструктуры станут оптимальным решением для многих клиентов», — заявил генеральный директор Reg.ru Алексей Королюк.

«Выбор DataPro в качестве стратегического партнёра говорит о признании соответствия наших дата-центров высоким требованиям Reg.ru к площадкам для размещения собственного оборудования. Мы рады предоставить клиентам компании возможность использования инфраструктуры, соответствующей международным стандартам», — отметил со своей стороны исполнительный директор DataPro Евгений Богданчиков.