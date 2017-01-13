При заказе ряда электронных госуслуг требуется квалифицированная ЭЦП

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации напомнило о том, что в инфраструктуре электронного правительства используются как простая, так и квалифицированная электронные подписи. При предоставлении государственных услуг в электронном виде необходимо обеспечить идентификацию и аутентификацию пользователя, а также подписание документа. Идентификация граждан осуществляется на основании данных, которые пользователи указывают на портале, аутентификация проходит через проверку пароля, рассказали CNews в Минкомсвязи.

«Чтобы зафиксировать волеизъявление гражданина, нужно подписать заявку простой или квалифицированной электронной подписью. Требования к порядку применения электронной подписи при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде установлены действующим законодательством. Большинство услуг и сервисов на портале требуют только простой электронной подписи, однако некоторые услуги действительно нужно подписывать квалифицированной электронной подписью, — уточнил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев. — На сегодняшний день это необходимая технология, и она продолжит действовать».

К услугам, при заказе которых требуется электронная цифровая подпись пользователя, относится ряд услуг МЧС России, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы безопасности и других госорганов.

Также у пользователя портала есть возможность подписать заявку на получение ряда госуслуг, которые оказывает МВД России и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ: выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий, проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации; выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение оружия и (или) патронов; и другие.

Ведомство предоставило полный список государственных услуг, для заказа которых может понадобиться электронная цифровая подпись.