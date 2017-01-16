ФРИИ инвестирует 15 млн руб. в оптимизатор рекламы в Facebook

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложит p15 млн в выпускника своего акселератора стартап Leadza, разработавший сервис Leadza Optimizer. Решение позволяет оптимизировать бюджеты рекламных кампаний в Facebook и Instagram, максимизируя число целевых действий при заданном бюджете за счет технологий машинного обучения, сообщили CNews во ФРИИ. Сервис анализирует результаты прошедших рекламных кампаний, строит прогноз ключевых метрик и на их основе автоматически перераспределяет рекламный бюджет с выгодой для рекламодателя.

«Алгоритм Leadza Optimizer каждые сутки перераспределяет бюджет между активными группами объявлений внутри одной рекламной кампании. В итоге ожидаемое число конверсий растет, а CPA снижается. Команда Leadza протестировала работу алгоритма: A/B-тесты показывают, что CPA может снижаться до 5 раз, — рассказала Виктория Виноградова, основатель Leadza.

Решение применяется в работе рекламных агентств, на рынке электронной коммерции, а также в оптимизации рекламы мобильных приложений. По информации ФРИИ, сервисом уже пользуются 5 российских интернет-магазинов, несколько крупных рекламных агентств, один разработчик мобильных приложений и зарубежный дейтинг-проект.

«Доступ к сервису через Facebook Messenger — это одно из важных конкурентных преимуществ. Сервис связывает Facebook Messenger и Facebook Ads Manager: пользователю даже не придется покидать Facebook для работы с Leadza Optimizer. На подключение уходит всего несколько минут, а для управления достаточно отправить сообщение боту», — указал Олег Пличко, CTO проекта.

«Сервис будет выгоден любой компании, для которой Facebook и Instagram являются ключевыми каналами лидогенерации, — считает Никита Юрьев, инвестиционный менеджер ФРИИ. — Только в России рынок рекламы в социальных медиа составляет около 10 млрд рублей, из которых не менее 2 млрд (15-25%) тратится на оплату сервисов и услуг, которые должны сделать рекламу эффективнее. Таким образом, потенциальный рынок для сервиса составляет до 20% от этой суммы, и это — без учета планов по международному развитию».

Полученные инвестиции Leadza планирует вложить в R&D и развитие на зарубежных рынках. В феврале этого года команда начинает тестировать сервис в США, Индии и Турции. Первая рекламная кампания с использованием Leadza Optimizer уже запущена в США, объем их рынка в 2016 г. составил более 50% от объема общемирового рынка рекламы на Facebook, указали в фонде. Совокупный объем выучки от рекламы в Facebook cоставляет $29 млрд.