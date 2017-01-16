«Контур.ОФД» объединил техрешение «Платформы ОФД» и «Личный кабинет владельца ККТ» от «СКБ Контур»

«Платформа ОФД» и «СКБ Контур» заключили соглашение о партнерстве по предоставлению услуг оператора фискальных данных. Результатом партнерства стал интегрированный сервис «Контур.ОФД», объединивший техническое решение лицензированного оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (в реестре ФНС России «Эвотор ОФД») и разработку «СКБ Контур» — «Личный кабинет владельца ККТ» для мониторинга передаваемых фискальных данных, формирования на их основе аналитических отчетов, а также онлайн-регистрации касс.

Услуги ОФД в составе сервиса оказываются через оператора «Платформа ОФД» (разрешение на обработку фискальных данных — по Приказу ФНС России от 31.08.2016 № ЕД-7-20/468@). Таким образом, интегрированный сервис «Контур.ОФД» отвечает требованиям федерального закона №54-ФЗ в редакции 290-ФЗ от 3 июля 2016 года (в части оказания услуг оператора фискальных данных) и гарантирует бесперебойную обработку, защищенную передачу, должное хранение и конфиденциальность переданных сведений, подчеркнули в «СКБ Контур».

С 1 февраля 2017 г. передача фискальных данных в ФНС станет обязательной для всех регистрируемых касс, а с 1 июля 2017 г. все применяемые кассы должны передавать сведения о расчетах с покупателями в налоговую службу. Сервис «Контур.ОФД» дает возможность клиентам выполнить требования 54-ФЗ и, вместе с обязательной передачей фискальных данных через ОФД, пользоваться дополнительными сервисами «Личного кабинета»: отслеживать объем продаж и возвратов в режиме реального времени, контролировать работу продавцов, сравнивать активность покупателей, формировать и выгружать аналитические отчеты по переданным сведениям, а также выполнять любые регистрационные действия с контрольно-кассовой техникой через интернет.

Подключиться к интегрированному сервису «Контур.ОФД» можно в одном из более 1500 сервисных центров «СКБ Контур» во всех регионах России. Также в представительствах компании можно приобрести квалифицированный сертификат электронной подписи для работы с «Личным кабинетом» и регистрации касс через интернет.

«Сейчас в продуктовом портфеле компании появился сервис “Контур.ОФД”. В сочетании с техническими возможностями “Платформы ОФД” и нашим опытом в разработке клиентских приложений мы сможем предоставить клиентам удобный сервис для перехода на новый порядок работы согласно требованиям 54-ФЗ», — заявил Илья Бублик, руководитель проекта «Контур.ОФД».