«Билайн» подключил 500 тыс. домохозяйств к предложению «Всё в одном»

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») подключила 500 тыс. домохозяйств к конвергентному предложению «Всё в одном» за 10 месяцев 2016 г.

Как рассказали CNews в «Вымпелкоме», в марте 2016 г. компания представила конвергентное предложение «Всё в одном», где стоимость домашнего интернета, цифрового телевидения, мобильного приложения «Билайн ТВ» при подключении к тарифам линейки «Всё!» составляет 1 рубль в месяц. При этом, чем старше тариф, тем больше услуг за 1 рубль можно получить. В сентябре 2016 г. «Билайн» расширил перечень доступных за 1 рубль услуг в предложении «Всё в одном» и включил в него еще один сервис — защиту квартиры по программе «Хоть потоп!+» от «Альфастрахования».

По данным оператора, меньше чем за год конвергентное предложение «Всё в одном» завоевало лояльность жителей 500 тыс. домохозяйств более чем в 100 крупных городах России.

По данным внутренней аналитики, клиенты выбирают «Всё в одном» за: единый пакет услуг и доступную стоимость (оплачивая полностью стоимость мобильного тарифа «Всё!», за домашний интернет и цифровое ТВ, мобильное приложение «Билайн ТВ» и другие услуги в рамках выбранного пакета клиенты доплачивают всего 1 рубль в месяц); единый личный кабинет для управления всеми услугами; единый счет оплаты всех подключенных услуг.

«Мы рады, что “Всё в одном” выбрали уже жители 500 тысяч домохозяйств более чем в 100 городах России. Особенно приятно, что более 50% подключившихся — новые клиенты “Билайн”, которые ранее не пользовались либо мобильными, либо фиксированными услугами “Билайн”, — заявил директор по развитию конвергентного бизнеса «ВымпелКом» Тимур Аляутдинов. — Так в 2016 году мы подключили новые дома в Московской, Смоленской областях, Ставропольском крае, Саратове и Краснодаре, чтобы их жители смогли на собственном примере оценить все возможности предложения».

Подключить «Всё в одном» можно на специальной странице 1rub.beeline.ru, позвонив по бесплатному номеру 8-800-700-8000, в офисах продаж «Билайн» или салонах дилеров более чем в 100 городах присутствия домашнего интернета и домашнего цифрового телевидения «Билайн», за исключением Мурманска и Челябинска.