Энергосбытовые компании Северного Кавказа оптимизировали сервис дистанционной оплаты за электроэнергию

Гарантирующие поставщики электроэнергии, управляемые «МРСК Северного Кавказа» на территории Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Дагестана, расширили спектр услуг для абонентов. Как сообщили CNews в «МРСК Северного Кавказа», для удобства потребителей открыты «Личные кабинеты» на корпоративных сайтах «Севкавказэнерго», «Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Дагестанской энергосбытовой компании» и «Ингушэнерго».

В «Личном кабинете потребителя» реализована возможность проведения самостоятельной регистрации. Если раньше доступ в «Личный кабинет» предоставлялся в энергосбытовых отделениях обществ, то сейчас потребитель может регистрироваться самостоятельно, облегчив себе процесс оплаты за потребленную электроэнергию.

Для облегчения процедуры регистрации на странице входа в «Личный кабинет» (www.gp-lc.ru) размещена пошаговая инструкция, следуя которой можно зарегистрироваться, ввести показания приборов учета, сформировать платежную квитанцию и оплатить услуги по электроснабжению с помощью дебетовой карты. Кроме того, «Личный кабинет» хранит историю платежей, историю показаний счетчиков, что делает сервис удобным инструментом для абонентов, подчеркнули в «МРСК Северного Кавказа».

«Для регистрации в “Личном кабинете” абоненту достаточно всего лишь ввести свой платёжный код и ФИО, по которым будет произведена первичная идентификация в базе данных. Если по какой-то причине по данным ФИО определить абонента не удается, система предложит ввести номер установленного счетчика», — пояснил главный специалист отдела технической поддержки департамента энергосбытовой деятельности «МРСК Северного Кавказа» Мурат Шидаков.

Если данные введены корректно, абоненту будет предложно внести номер мобильного телефона и адрес электронной почты, на который и будет отправлено письмо с учетными данными для входа в «Личный кабинет». Сразу после регистрации у абонента есть возможность сменить пароль на свой собственный, что настоятельно рекомендуют сделать в «МРСК Северного Кавказа».