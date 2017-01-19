Алексей Киричек возглавил департамент эквайринга ВТБ24

В ВТБ24 создан департамент эквайринга. Новое подразделение возглавил вице-президент банка Алексей Киричек, ранее занимавший должность заместителя директора департамента розничного бизнеса ВТБ24. В новой должности Алексей Киричек будет отвечать за работу по развитию POS-эквайринга, интернет-эквайринга и мобильной коммерции банка, сообщили CNews в ВТБ24.

Как отмечается, эквайринговый бизнес является одним из наиболее динамично развивающихся в ВТБ24. В 2015 г. ВТБ24 нарастил оборот своего эквайрингового бизнеса до p629 млрд, в 2016 г., по предварительным итогам, он превысил p1 трлн. Банк занял второе место в POS-эквайринге и является лидером в сегменте интернет-эквайринга с долей в 27%, указали в банке.

Партнерами ВТБ24 по эквайринговому бизнесу являются такие компании, как РЖД, «Магнит», «Ашан», «Лента», Metro C&C, «Декатлон», «Шоколадница» и другие. Банк обеспечивает проведение денежных переводов в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Кроме того, ВТБ24 реализует проект бесконтактной оплаты проезда в московском метро и поездах «Аэроэкспресс» картами PayPass и PayWave.