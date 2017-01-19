«Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии

«Мегафон» объявил об улучшении работы собственной сети связи в 2016 году в 32 населенных пунктах в 14 районах Республики Саха (Якутия). Как рассказали CNews в компании, в прошедшем году оператор вводил в эксплуатацию новые объекты связи, модернизировал действующее оборудование, улучшая таким образом качество голосовой связи и увеличивая скорость мобильной передачи данных. Было значительно расширено покрытие сети «Мегафон» в республике.

В 2016 г. «Мегафон» начал предоставлять услуги мобильного интернета стандарта LTE-Advanced в столице республики – Якутске, а также в Нерюнгри, Алдане, Покровске, Мирном, Ленске, Олекминске и Намцах. На сегодняшний день сеть LTE-Advanced охватывает территорию, где проживает более половины жителей республики. За 2016 г. 4G-трафик в сети оператора вырос почти на 300%.

Улучшение качества связи и значительное расширение сети произошло в заречье республики - Амгинском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Чурапчинском и Усть-Алданском районах. Сейчас жителям районных центров и отдаленных сел доступен мобильный 3G-интернет на скорости до 42 Мбит/с, которую обеспечивает технология Dual-Carrier HSDPA.

В рамках контрактов с рядом корпоративных клиентов, «Мегафон» построил базовые станции в Томпонском, Ленском и Нерюнгринском районах, где в полевых условиях живут и трудятся золотодобытчики, идет разработка нефтегазовых и угольных месторождений.

«Мероприятия по развитию сети позволяют нам обеспечивать растущие потребности населения в современных услугах связи высокого качества, и прежде всего - в скоростном мобильном интернете, – сказал Александр Костерин, директор Якутского регионального отделения компании «Мегафон». - Наши усилия направлены на то, чтобы клиенты компании всегда могли дозвониться своим близким или отправить важное сообщение и информацию, на каком бы расстоянии друг от друга они ни находились».