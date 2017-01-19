Оборот King Servers по итогам 2016 г. вырос на 35%

Российский хостинг-провайдер King Servers подвел итоги работы за 2016 г. Оборот компании вырос на 35% в долларовом выражении. Хостинг-провайдер уже 3 года демонстрирует устойчивый рост и растёт быстрее рынка, сообщили CNews в King Servers.

«Весь российский рынок хостинговых услуг в 2016 г. вырос на 8%, что не отличается от данных по росту за 2015 г. Такие темпы позволили хостинг-провайдеру увеличить свою долю до 2% среди российских компаний», — пояснили в компании.

Основой для развития King Servers является активное сотрудничество с компаниями среднего и мелкого бизнеса в России, США и Европе. По данным хостинг-провайдера, самый большой рост отмечен в таких сегментах, как: e-commerce, большие данные (Big Data), SaaS. На сегодня у компании — больше тысячи клиентов, а на обслуживании — 4256 доменов в разных странах мира.

По словам директора хостинговой компании King Servers Владимира Фоменко, «мы сфокусировались на развитии собственных мощностей в дата-центрах на территории США и Нидерландов, развитии сервисных услуг, техподдержки. Однако приоритетным остаётся российский рынок».

По его словам, компания планирует сохранить темпы роста на ближайшие 2 года за счёт увеличения инвестиций в оборудование, предоставление новых услуг и индивидуального подхода к клиентам в плане формования нужных конфигураций.