В РАО запущен личный кабинет правообладателя

Российское Авторское Общество (РАО) объявило о запуске интернет-сервиса «Личный кабинет», который позволит всем категориям правообладателей в режиме реального времени получать доступ к информации о начисленном авторском вознаграждении. Как рассказали CNews в обществе, новый сервис разработан для удобства получения сведений о произведениях, зарегистрированных в базе РАО, и вознаграждении, начисленном за использование этих произведений.

С помощью «Личного кабинета» у правообладателей появилась возможность получать достоверную отчетность об использовании произведений, детализированную информацию о начисленном вознаграждении по каждому произведению, а также управлять каталогом своих произведений.

«Внедрение «Личного кабинета» – важное решение, которое позволит повысить прозрачность и эффективность деятельности РАО, сделать организацию более открытой и подконтрольной авторам, ведь они самостоятельно теперь могут следить за процессом распределения вознаграждения, – отметил Максим Дмитриев, генеральный директор РАО. – Это лишь часть общего контура программных продуктов, которые мы планируем внедрить в ближайшее время, чтобы обеспечить максимальную автоматизацию деятельности РАО».

Чтобы начать работу в «Личном кабинете», необходимо заполнить регистрационную форму, размещенную по адресу www.lk.rao.ru. Процедура регистрации включает в себя онлайн-верификацию правообладателя, чтобы исключить доступ третьих лиц к персональным данным и сведениям финансового характера.

«Сервис удобный, информативный и функциональный. Наконец появилась возможность в любое время проверить актуальность моего каталога, зарегистрированного в РАО, и самое главное – узнать сколько мне начислено авторского вознаграждения. Приятно, что у нового руководства РАО обещания и планы не расходятся с делом», – отметил композитор и поэт Денис Майданов.

О намерении РАО в середине января 2017 г. запустить сервис «Личный кабинет» стало известно на заседании Авторского Совета 29 декабря 2016 г. Тогда генеральный директор Общества Максим Дмитриев заявил, что одной из основных задач, которые стоят перед новоизбранным руководством организации, является именно перевод процессов сбора, распределения и выплаты авторского вознаграждения на новые автоматизированные стандарты.