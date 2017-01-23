«Киберпонедельник» в Рунете состоится 30 января

30 января в Рунете состоится «Киберпонедельник». Во второй по значимости распродаже после «Чёрной Пятницы» интернет-покупатели вновь смогут значительно сэкономить на покупках.

Своё участие в акции «Киберпонедельник 2017» подтвердило более 300 российских и зарубежных интернет-магазинов, среди которых — Aliexpress, Ozon.ru, «М.Видео», «Ситилинк», «Юлмарт» и другие.

Традиция проводить «Киберпонедельник» пришла в Россию из Америки. В понедельник после Дня благодарения офисные работники продолжали покупательский марафон уже в онлайне со своих компьютеров.

В России «Киберпонедельник» проходит с 2013 г., и в отличие от США распродажа проводится в последний понедельник января. В 2016 г. впервые распродажа проходила при поддержке Роспотребнадзора.