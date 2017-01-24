«Альпари» запустила информационно-аналитическое приложение для iOS

Международный финансовый бренд «Альпари» объявил о запуске информационно-аналитического мобильного приложения Alpari Mobile. Разработка позволяет получать исчерпывающую и актуальную информацию о мировых финансовых рынках. Мобильное приложение адресовано всем, интересующимся финансовыми рынками, и поддерживает русский, английский, португальский, испанский, вьетнамский, китайский, индонезийский, фарси, хинди и арабский языки, сообщили CNews в «Альпари».

По словам разработчиков, Alpari Mobile открывает доступ к обновляющимся в режиме реального времени котировкам всех основных инструментов валютного рынка, фондовым индексам, фьючерсам и акциям ведущих российских и международных компаний. Пользователи могут оперативно анализировать рынок при помощи обзоров и новостей от российского делового информационного агентства «Прайм», международного аналитического сервиса валютных рынков FxWirePro и авторитетных аналитиков «Альпари», среди которых: Александр Разуваев, Анна Бодрова, Наталья Мильчакова, Анна Кокорева, Владислав Антонов, Роман Ткачук и Вадим Иосуб.

Пользователи также найдут полезным сервис приложения, который располагает актуальной информацией от финансовых регуляторов. Например, в любой момент можно быстро ознакомиться с процентными ставками центробанков, посмотреть календарь мировых экономических событий от FXStreet, узнать курсы валют от Банка России и многое другое. В приложении Alpari Mobile для удобства использования предусмотрена возможность индивидуальных настроек. Так, можно подключить push-уведомления при обновлении информации в важных для пользователей сервисах.

Alpari Mobile стало третьим мобильным приложением среди мобильных разработок компании. На сегодняшний день клиентам «Альпари» в России и за рубежом также доступны платформы Alpari Options и Alpari Invest. Уже сейчас Alpari Mobile можно скачать бесплатно в App Store, приложение работает на всех мобильных устройствах Apple с версией операционной системы iOS 9.0 и выше. Чуть позже в этом году появится версия приложения для операционной системы Android.

«Мобильные приложения в линейке сервисов “Альпари” продолжают активное развитие. Они получили востребованность среди наших клиентов во всем мире. На начало 2017 года более 200 тыс. трейдеров и инвесторов в разных странах активно применяют в работе на валютном рынке мобильные приложения Alpari на платформах iOS и Android», — заявил член совета директоров «Альпари» Владислав Ковальчук.