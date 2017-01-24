Держатели карты «Мир» теперь смогут получать онлайн-займы через сервис «Быстроденег»

Микрофинансовый сервис «Турбозайм», входящий в группу компаний «Быстроденьги», начал выдавать онлайн-займы на карту платёжной системы «Мир». Теперь держатели национальной карты могут круглосуточно получать займы до p16 тыс. на срок до 30 дней, сообщили CNews в «Быстроденьгах».

Процедура получения займа на карту «Мир» не отличается от стандартной, принятой в компании. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте turbozaim.ru, указав номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Потом в личном кабинете нужно заполнить заявку и выбрать подходящий способ перечисления. После одобрения займа заемщик подтверждает условия договора и в течение пары минут получает деньги. Все операции осуществляются в защищенном режиме: сервис работает по международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт (Payment Card Industry Data Security Standard).

«Карты “Мир” становятся всё более востребованными: их выпущено уже более 2 миллионов. Осенью Центробанк сообщал, что планирует полностью перевести выплаты бюджетникам на национальную платежную карту. Доля работников бюджетных организаций и предприятий среди наших клиентов составляет порядка 11%. Я рад, что теперь наш микрофинансовый сервис будет доступен держателям карты “Мир”», — рассказал Юрий Провкин, генеральный директор ГК «Быстроденьги».

«Мир» — российская национальная платежная система, первые карты которой были выпущены в декабре 2015 г. Они позволяют получать зарплату и пенсию, вносить и снимать наличные в банкоматах, оплачивать товары и услуги в магазинах и интернете, а также переводить деньги между пользователями.