«Мегафон» предоставит связь городской клинической больнице города Пятигорска

«Мегафон» объявил о победе в тендере на предоставление виртуального канала интернет-связи для городской клинической больницы города Пятигорска. Как рассказали CNews в компании, реализация проекта позволила создать защищённый специализированный информационный канал связи между лечебным учреждением Пятигорска и краевым министерством здравоохранения. Сетевая инфраструктура «Мегафона» гарантировала пятигорским медикам безопасность удалённого доступа в сеть, целостность данных шифрования и оперативную аутентификацию.

«Мегафон» уже не первый год является официальным поставщиком услуг связи для учреждений системы здравоохранения Ставрополья. Нашими сервисами в крае пользуются свыше 20 больниц и более 10 поликлиник, — отметил Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала компании «Мегафон». — Мы высоко ценим возможность обеспечивать интернет-соединением медучреждения региона. Это подтверждает высокий уровень доверия к «МегаФону» со стороны отрасли здравоохранения, которая чрезвычайно требовательна к качеству телеком-услуг».

Оператор связи сегодня обеспечивает медицинских работников Ставрополья услугами мобильной связи, доступом в интернет, а также современными M2M-сервисами. В ряде городов края работает проект по оснащению специализированного медицинского оборудования в каретах «Скорой помощи» sim-картами «Мегафона», что позволяет оперативно передавать в ведущие медицинские учреждения края информацию о состоянии пациентов ещё в процессе их транспортировки.