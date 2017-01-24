Пользователи «Почты Mail.Ru» смогут отправлять письма в будущее

«Почта Mail.Ru» реализовала возможность отложенной отправки. Теперь письмо можно написать в любой удобный момент и указать дату и время, когда его нужно отослать адресату — отправка произойдет автоматически, сообщили CNews в Mail.Ru.

Благодаря новой функции пользователям «Почты Mail.Ru» не придется волноваться о том, что сообщение, отправленное в неурочный час, побеспокоит адресата. При написании достаточно указать точное время и день из будущего, когда нужно будет выслать письмо. По нажатию на кнопку «Отправить» такое письмо попадет в папку с исходящей почтой, где будет ожидать своего часа.

Пока письмо не ушло, его автору доступны все инструменты редактирования: можно внести правки в текст, прикрепить файлы (или наоборот удалить вложения), изменить время отправки либо отослать немедленно. Кроме того, отправитель сможет отредактировать список адресатов — или же, передумав, совсем удалить письмо.

Так, например, оформив email-рассылку для партнеров по бизнесу, можно настроить отложенную отправку, чтобы письма автоматически были высланы по нужным адресам в начале следующего рабочего дня. Таким же образом пользователь сможет отправлять себе напоминания о запланированных делах: например, презентацию, которую нужно доработать позже, рассказали в компании.

«Отложенная отправка писем — это возможность, о которой больше всего просили пользователи, и прежде всего те, кто использует почту для работы. Например, теперь, если поздно вечером в пятницу ты вспомнил, что нужно поставить задачу коллегам, не обязательно держать это в голове до утра понедельника или заносить в список дел. Можно настроить отложенную отправку, и письмо придет утром в понедельник», — отметила Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал».