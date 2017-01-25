Банк «Русский Стандарт» выпустил новый релиз «Мобильного банка» для iOS

Банк «Русский Стандарт» объявил о выпуске обновленной версии «Мобильного банка» для мобильной платформы iOS. Как рассказали CNews бвнке, новая версия предлагает больше возможностей, более широкую функциональность и улучшенную навигацию. В первую очередь были внедрены самые ожидаемые усовершенствования по запросам активных пользователей банка.

Новые клиенты банка смогут подключиться к программе RS Cashback с помощью обновленной версии «Мобильного банка». Информация о накопленных баллах RS Cashback теперь отображается на главной странице «Мой банк». И дополнительно через мобильное приложение стала доступна возможность регистрации в ежеквартальных акциях RS Cashback для получения повышенных бонусов за покупки по банковской карте.

Добавлен новый раздел с информацией о виртуальных картах. Теперь полный список и баланс виртуальных карт клиента, выпущенных в интернет- и мобильном банках, отображается на главной странице «Мой банк». А также стала доступна выписка последних операций по виртуальным картам.

Полезные изменения функционала в обновленной версии мобильного банка для iOS коснулись также раздела «Платежи», в котором стало доступно пополнение электронных кошельков (Яндекс.Деньги, Qiwi, WebMoney и т.д.).

Кроме того, теперь получать коды подтверждения операций в интернет-банке можно не только посредством sms, но и в формате push-уведомлений от мобильного банка. А также здесь много других полезных и удобных доработок, которые сделают работу с приложением еще более комфортной.

Новая версия «Мобильного банка» для iOS уже доступна для скачивания в AppStore. Для платформы Android аналогичное обновление выйдет в ближайшее время.