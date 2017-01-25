Gettable предлагает ресторанам повышение посещаемости за счет бесплатных скидок

Онлайн-сервис бронирования столиков в ресторанах Gettable объявил о программе предоставления бесплатных скидок на посещение ресторанов и кафе Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказали CNews в компании, скидки достигают 50% и распространяются на всё меню без ограничений.

Чтобы получить скидку, пользователю достаточно открыть сайт или приложение Gettable и выбрать подходящий ресторан из списка. После этого пользователь получает индивидуальный код, который нужно предъявить в заведении, чтобы получить скидку в чек. Скидки покрывают весь рабочий день заведения — с открытия и до закрытия. В пиковые часы они меньше, а в середине дня, когда посетителей меньше всего, — скидки максимальны.

«Рестораны поняли, что недостаточно получать несколько больших чеков в день, нужно заполнять помещение во все часы, — сказал Егор Гончаренко, основатель и генеральный директор Gettable. — По статистике, многие заведения стоят 8-10 часов в сутки практически пустыми. В этой связи заведения уменьшают средний чек и стоимость блюд, разрабатывают акции, программы лояльности, чтобы привлечь посетителей в незаполняемые, просадочные часы».

По итогам 2016 г. каждая третья транзакция в сегменте casual dining (сюда входят демократичные рестораны, рестораны быстрого питания) была произведена с помощью акции – скидки на меню или подарка к заказу. По данным Gettable.ru, наблюдается рост выручки в сегменте casual dining. И наоборот, в сегменте fine dining (престижные рестораны) практически нет маркетинговой активности и специальных предложений — посещаемость падает, а в определенные часы залы и вовсе пустые.

Бесплатные скидки от Gettable помогут как престижным, так и демократичным заведениям привлекать новых клиентов. Подобная модель, когда люди приходят в «счастливые часы» в ресторан, чтобы получить максимальную скидку, успешно работает в Азии. Это выгодно в первую очередь самим заведениям, ведь так они получают новых посетителей.

К Gettable уже подключено более 90 ресторанов в Москве: сети ресторанов «Хлеб и Вино», Fornetto, «Аозора», Kitchen и другие. В Санкт-Петербурге более 15 ресторанов: сеть ресторанов «Япоша» и др. Помимо сетевых ресторанов, Gettable подключает различные рестораны fine dining и casual dining. Уже подключены Soprano, «Лён», Peter Cafe, Brioche, Ciao Bella и ряд других (Москва); «Зеленый чай», Time Out и другие (Санкт-Петербург).

Сервис только начал подключение ресторанов к новому продукту «Счастливые часы», и в течение 2017 г. планирует подключить до 3000 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других городах на территории России.

Один из крупнейших игроков на этом рынке — оптовый онлайн-гипермаркет AliExpress. Gettable стал поставщиком ресторанов для AliExpress в России. С одним отличием — стоимость скидки составляет символические 10 рублей. Такая цена обусловлена техническими особенностями AliExpress, которые не позволяют предоставлять товары и услуги бесплатно.

«AliExpress — один из крупнейших онлайн маркетплейсов в России. Помимо товарного направления компания в 2016 году запустила пилотный проект с витриной цифровых товаров. В настоящий момент на платформе размещено более 700 различных предложений, — рассказывает Сергей Молчанов, заместитель управляющего директора AliExpress в России. — В начале 2017 года в планах платформы расширить географию проекта на 20 российских городов и увеличить плотность скидочных предложений в 3 раза».

Интеграция сервиса в онлайн-гипермаркет продолжается, в рамках партнерства в течение 2017 года планируется подключить до 3000 ресторанов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других городах на территории России.