Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2016 г. вырос на 12%

В 2016 г. при помощи сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» физическими лицами совершено свыше 34 млн транзакций на общую сумму p745 млрд. По сравнению с показателями 2015 г. прирост по обороту составил 12%, сообщили CNews в «Золотой Короне».

В 2016 г. участниками сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» стали 66 кредитных организаций из России, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Таджикистана. Общая сеть обслуживания сервиса превышает в настоящий момент 49 тыс. пунктов.

В 2016 г. расширялась и география сервиса. К числу стран, в которых доступны денежные переводы «Золотая Корона», присоединились государства Евросоюза: Италия, Испания, Франция, Бельгия, Австрия, Португалия и Румыния, а также Вьетнам, Египет, Иордания и ОАЭ. На сегодняшний день денежные переводы «Золотая Корона» доступны в 32 странах мира.

В 2016 г. «Золотая Корона» представила рынку сервис онлайн-переводов. Услугой мгновенного перевода денежных средств с банковской карты с получением наличными во всей инфраструктуре платежной системы можно воспользоваться как через веб-сайт, так и с помощью мобильных приложений для устройств с операционными системами Android и iOS.