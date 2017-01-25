Образовательную программу ЕМИАС освоили уже 16,5 тыс. медиков

11,4 тыс. практикующих медработников и 5,1 тыс. студентов медицинских колледжей прошли обучение по образовательной программе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) города Москвы за последние 2 года. Об этом CNews сообщили в пресс-службе ЕМИАС.

В 2016 г. обучение прошли 8,7 тыс. практикующих медицинских работников, из них 8 тыс. — по курсу «Использование электронной медицинской карты». От того, насколько успешно врачи освоят работу сервиса, во многом зависит скорость его внедрения. В настоящее время 3,1 млн москвичей получили электронную медицинскую карту.

В прошлом году 2,4 тыс. студентов медицинских колледжей столицы освоили учебную программу ЕМИАС. Благодаря 36-часовому курсу будущие медики теперь умеют вести электронное расписание, назначать прием, заполнять талоны амбулаторного приема, выписывать электронные рецепты и направления. Это поможет им освободить врача от решения административных задач для непосредственной работы с пациентом. Экзамены показали, что уровень успеваемости составил 83%. Помимо базового курса для студентов, проводится обучение по предметам «Использование электронной медицинской карты в работе врача», «Льготное лекарственное обеспечение».

Масштабная образовательная программа ЕМИАС стартовала в 2014 г. Занятия проходят в 25 образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы. Каждый класс оборудован компьютерами, смарт-картами, считывателями, инфоматами, принтерами, то есть полностью имитирует работу кабинета врача и поликлиники. В 2015-2016 г. в 13 образовательных учреждениях начались занятия по курсу «Использование электронной медицинской карты».