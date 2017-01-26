Redmadrobot запускает платформу «Кодвардс» для обучения детей основам программирования

Компания Redmadrobot представила «Кодвардс» (codewards.ru) — комплексную платформу для обучения детей основам программирования. 13 февраля на пяти площадках «ФОДО Образ» («Лига Роботов») в Москве стартует первый образовательный курс «Кодвардса» — двенадцать полуторачасовых занятий. В следующем семестре географию планируется расширить, сообщили CNews в Redmadrobot.

Цель «Кодвардса» — в игровой форме развивать у детей системное мышление через программирование. Учебный курс выстроен без привязки к синтаксису конкретного языка программирования и нацелен на понимание структуры кода и принципов управления машинами. После «Кодвардса» ребенку будет проще овладеть любым языком программирования, утверждают в компании.

«У нас амбициозная задача — перевернуть подход к обучению программированию и развитию системного мышления в России, — заявил руководитель «Кодвардса» и директор по развитию Redmadrobot Максим Волошин. — Мы начинаем не с инструмента (конкретного языка программирования, работы руками), а с понимания принципов управления машиной (концепций программирования, работы головой). Это дает ребенку более глубокое понимание логики процесса, в который он втягивается с большим любопытством. Чем раньше ребенок соприкоснется с этой логикой, с базовыми принципами, тем успешнее он сможет их воспринять, оперировать и осваивать базирующиеся на них технологии в будущем».

По словам представителей Redmadrobot, «Кодвардс» в целом представляет собой учебно-методический комплекс: веб-платформа с заданиями и игровым контентом для учеников и методические материалы для учителей. В рамках базового курса ребенок познакомится с различными концепциями программирования и узнает о: написании и исполнении программ; поиске ошибок; простейших командах языка программирования; программных объектах; системах координат; взаимодействии объектов; блоках команд; оптимизации программы; простых и вложенных циклах.

В полном курсе будут введены более сложные понятия: исполнение программы (ветвления, условия); математическая логика в программе; взаимодействие систем; усложненные структуры данных (массив, стек, очередь); арифметика и вычисления с помощью компьютера; планиметрия; периферийные устройства ввода-вывода.

Также будет запущена онлайн-версия «Кодвардса», набор мобильных приложений и серия обучающих игровых продуктов. С ними можно будет работать в начальных классах общеобразовательных школ, центрах дополнительного образования, в рамках интенсивов, детских лагерей или заочно (самостоятельно).

«В “Кодвардсе” разработан игровой мир с несколькими сюжетными линиями. В основе — концепция мира как одной большой программы, которая состоит из нескольких взаимосвязанных частей. Группа детей под руководством учёного выполняет миссии в параллельных мирах. Главный герой (игрок) — новичок в команде исследовательского центра, его вводят в курс дела и отправляют на первое задание с другими ребятами. После успешного решения всех проблем в одном из миров дети возвращаются в исследовательский центр и отправляются в новый мир с новой миссией», — рассказали в Redmadrobot.

«Кодвардс» создан компанией Redmadrobot с привлечением детских педагогов и психологов в рамках образовательного проекта Агентства стратегических инициатив, а также профессиональных гейм-дизайнеров и разработчиков. Методическая часть разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Курс прошел тестирование на фокус-группах; в настоящий момент пилотный проект с участием 150 школьников проходит во вторых классах общеобразовательных школ Самарской области.