На «Яндекс.Маркете» пройдет большая зимняя распродажа

«Яндекс.Маркет» 30 января устроит большую зимнюю распродажу. В ней примут участие почти 5 тыс. магазинов. Для удобства все предложения со скидками будут собраны в специальном разделе, сообщили CNews в компании «Яндекс».

«Магазины всегда активно участвуют в наших акциях и предлагают покупателям хорошие скидки. Предыдущая распродажа проходила 25-27 ноября прошлого года, и тогда скидки достигали 95%. Сильнее всего продавцы снижали цены на чехлы, защитные плёнки и стёкла для телефонов, купальники, платья, брюки и наушники», — рассказала Юлия Никитина, директор по маркетингу «Яндекс.Маркета».

Активность покупателей во время прошлой распродажи увеличилась. Заметнее всего вырос спрос на одежду для девочек, сумки и чемоданы, компьютерные гарнитуры, игры для приставок и детские игрушки. По сравнению с неделей до акции он увеличился более чем в два раза. А самыми популярными товарами стали смартфоны: Xiaomi из линейки Redmi и iPhone 7.

В целом, по данным «Яндекса», на сервисе представлено около 100 млн предложений в разных категориях — от мебели и электроники до косметики и одежды. «Маркет» доступен на market.yandex.ru и в приложениях для Android, iOS и Windows 10 Mobile. В любой день покупателям «Яндекс.Маркета» доступно около 6 млн предложений по сниженным ценам. Искать их можно и с компьютера, и со смартфона — в приложениях «Яндекс.Маркета» для iOS и Android есть раздел товаров со скидками.