Объём профинансированных поставок на FactorPlat увеличился до 4 млрд руб.

Компания Edisoft подвела итоги работы электронной факторинговой площадки FactorPlat во втором полугодии 2016 г. Сервис показал значительную динамику, увеличив за этот период ежемесячный объём профинансированных поставок в 4 раза — с p928 млн в июле до p4 млрд в декабре, сообщили CNews в Edisoft.

Всего за 6 месяцев, с момента начала промышленной эксплуатации FactorPlat, с помощью площадки было проведено сделок по переуступке дебиторской задолженности на общую сумму p13,34 млрд.

Доля одобренных поставок со стороны факторов составила 93,05%. Средняя сумма одной финансируемой поставки — p221 тыс. Значительная доля факторинговых операций приходилась на представителей МСП, являющихся поставщиками федеральных торговых сетей России — «Пятёрочки», «Карусели», «Перекрёстка». Всего профинансировано порядка 60,5 тыс. сделок.

По состоянию на декабрь 2016 г., с площадкой активно работали 23 фактора, включая «Сбербанк-факторинг», «Промсвязьфакторинг», «ВТБ-факторинг», Бинбанк, Газпромбанкфакторинг, Транскапиталбанк, банк «ФК Открытие», Металлинвестбанк, «Прайм», SimleFinance, Первоуральскбанк, банк «Кремлёвский» и других игроков факторингового рынка России.

Главные особенности единой мультибанковской факторинговой площадки — использование электронных юридически значимых документов, подтверждение сделок квалифицированной электронной подписью со всех трёх сторон, предварительная верификация поставок на стороне ритейлера.

Обработка документов на FactorPlat проводится полностью автоматически, что помогает провести весь цикл сделки за несколько часов, что невозможно при «бумажном» факторинге.

Платформа отслеживает всю цепочку действий каждой стороны, исключая споры и разногласия, а также защищая дебитора, фактора и кредитора от рисков мошенничества, подчеркнули в Edisoft.

«Тенденция последних месяцев — возросшее участие в электронных факторинговых сделках представителей малого и среднего бизнеса. Для многих поставщиков торговых сетей — это едва ли не единственный оптимальный вариант пополнения оборотных средств. Наш сервис позволяет им делать это в кратчайшие сроки, практически в день поставки. В итоге выигрывают все стороны: предприниматели получают деньги, ритейл — стабильные поставки, фактор — хороших клиентов, — заявил Вячеслав Зюба, руководитель проекта FactorPlat. — В 2017 году мы ожидаем дальнейшего увеличения количества сделок на FactorPlat, а также количества подключённых к площадке поставщиков».