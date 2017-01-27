«Ростелеком» организует систему пожарного мониторинга в образовательных учреждениях Калмыкии

Компания «Ростелеком» организует систему мониторинга пожарной безопасности в образовательных учреждениях республики Калмыкия. Благодаря внедрению программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Стрелец-Мониторинг» сигнал о пожаре с объекта мониторинга переводится прямо на пульт диспетчерской службы «01», что позволяет сократить время реагирования на сообщение о пожаре с нескольких минут до нескольких секунд, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Реализация этого и ряда других проектов стала возможной благодаря системному проекту «Ростелекома» по интернетизации образовательных учреждений. Высокоскоростной доступ в интернет с системой контент-фильтрации расширяет образовательные возможности для учеников и педагогов. Система видеонаблюдения при проведении ЕГЭ делает прозрачным процесс сдачи экзаменов. Также телеком-инфраструктура позволяет реализовывать и другие проекты, направленные на развитие учеников, обеспечение контроля и безопасности в учебных заведениях, в частности, систему пожарного мониторинга.

По словам заместителя директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Калмыцкого филиала «Ростелекома» Евгении Деликовой, опираясь на положительный опыт работы таких комплексов в школах и детских садах республики, на текущий момент рассматривается возможность установки ПАКов и в медицинских учреждениях.

По информации «Ростелекома», Калмыкия — один из первых регионов на территории ЮФО, который начал реализацию проекта по пожарному мониторингу с помощью ПАК «Стрелец-Мониторинг». Комплекс позволяет оперативно в онлайн-режиме фиксировать очаги возгорания, принимать меры по их тушению и обеспечить своевременную эвакуацию людей.