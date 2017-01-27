Система для создания высоконагруженных сайтов SLAED CMS обновлена до версии 6.0 Pro

Компания SLAED (Германия) объявила о том, что версия 6.1 Pro системы для создания высоконагруженных сайтов SLAED CMS, пришедшая на смену 6.0 Pro и распространяемая по модели Open Source на базе лицензии GPLv3, официально увидела свет. Список нововведений, внесенных разработчиками в новую версию, внушителен, сообщили CNews в SLAED. Добавлены новые возможности, устранены выявленные ошибки и недочеты.

Так, администраторы сайтов, работающие в новой SLAED CMS 6.1 Pro, получили возможность создавать вкладки (табы) jQuery UI непосредственно в BB-редакторе — в тех отделах и модулях, где поддерживается его использование для редактирования и публикации контента. Созданные в редакторе вкладки впоследствии отображаются на страницах сайта.

Местоположение посетителей определяется новой версией SLAED CMS с повышенной точностью: геолокационная база данных, содержащая диапазоны IP-адресов, обновлена.

Кроме того, версия 6.1 Pro получила несколько обновленных плагинов, в числе которых — jQuery, jQuery Cookie, jQuery UI, jQuery Tinycon, jQuery Timepicker, jQuery Tablesorter, а также Code Mirror и FancyBox 2. Каждый из обновленных плагинов из числа перечисленных выше получил сжатую версию в формате *.min.js. Благодаря этому заметно ускорился процесс загрузки сайта, утверждают в SLAED.

При администрировании сайтов нередко возникает необходимость создать бэкап-базы данных MySQL. Существуют разные способы решения этой задачи, и разработчики SLAED CMS 6.1 Pro предложили администраторам следующий: новая версия системы получила обновленный Sypex Dumper 2.0.11 — средство для создания резервных копий. По словам разработчиков, Sypex Dumper 2.0.11: обрел новые функции для работы с базами и таблицами MySQL; был оптимизирован для обработки больших объемов данных, исчисляемых сотнями и тысячами мегабайт; стал функциональнее и быстрее в сравнении с предыдущими версиями.

В панели администратора SLAED CMS имеется блок «Системная информация». В новой версии системы в него добавлен вывод параметра PHP, позволяющего администратору разрешать загрузку файлов или блокировать ее.

Что касается пользовательской части, то здесь разработчики устранили несколько ошибок, выявленных в предыдущих версиях SLAED CMS. Так, была исправлена ошибка, дававшая возможность накручивать или, наоборот, понижать рейтинг пользователей, зарегистрированных на сайте.

В предшествующих версиях пользователь, отправляя комментарий, видел сохранившийся в поле ввода текст. Такая картина вводила его в заблуждение: автор комментария считал, что текст не отправился. В SLAED CMS 6.1 Pro эта ошибка устранена: после отправки комментария поле ввода очищается.

Также было реализовано кодирование RSS-каналов, внесены некоторые коррективы в их функционирование. Разработчики исправили ошибку, которую пользователи наблюдали при выводе информации в RSS-канал в случаях, когда в контенте содержался код PHP или иного языка программирования.

Помимо исправления ошибок, в пользовательской части SLAED CMS 6.1 Pro был оптимизирован алфавитный поиск контента. Теперь он возможен для всех стандартных языков, предусмотренных системой. По мере добавления новых языков алфавитный поиск материалов станет возможным и для них. В новой версии SLAED CMS при наличии контента, соответствующего искомой букве, она подсвечивается и становится кликабельной ссылкой.

Обновить систему SLAED CMS до версии 6.1 Pro можно бесплатно благодаря модели Open Source.