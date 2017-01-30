«Ростелеком» подключил по оптике десять поселков в Астраханском регионе

«Ростелеком» объявил о завершении проекта по прокладке оптических сетей для частных домов в населенных пунктах Началово, Три протока, Растопуловка Приволжского района, МЖС «Наримановская», Солянка Наримановского района, Ильинка Икрянинского района и районе Новолесное в городе Астрахани. Как рассказали Cnews в компании, в населенных пунктах Старокучергановка и Пригородный Наримановского района заканчиваются пуско-наладочные работы.

Техническую возможность подключения получили около трех тысяч домохозяйств. Около 400 семей уже пользуются телеком-услугами «Ростелекома».

При строительстве оптических сетей была применена технология PON (Passive Optical Network), которую «Ростелеком» рассматривает как лучшее решение для клиентов, проживающих в частном секторе.

По этой технологии персональный волоконно-оптический кабель проводится непосредственно в дом абонента, что увеличивает пропускную способность канала и, соответственно, позволяет предоставлять услугу на большой скорости. Отсутствие промежуточного активного оборудования способствует определенной автономности интернет-пользователей в случае отключения электроэнергии, а сам оптический кабель, в котором нет электрического напряжения, безопасен для жильцов и устойчив к воздействиям влаги, жары или ветра. Оператор готов к росту потребностей клиентов, потенциал технологии PON уже сегодня позволяет наращивать пропускную способность линий до 1 Гбит/с.

В рамках строительства, начавшегося в последнем квартале 2016 г. проложено 114 км волоконно-оптического кабеля. Пропускная способность магистрального канала составляет 10 Гбит/с и в случае необходимости может быть поднята. Жителям поселков предоставляются пакеты услуг «Ростелекома», включающие интернет и «Интерактивное ТВ», на скорости до 100 Мбит/с.

Вадим Сун-чи-ми, директор Астраханского филиала «Ростелеком», сказал: «Работая над проектом прокладки оптики в коттеджный поселок, находящийся в Растопуловке, мы использовали магистральную линию, проложенную в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Семьсот семей получили возможность пользоваться нашими услугами. Думаю, что качественные телеком-услуги будут иметь спрос также у бизнеса и государственных организаций. Сельский совет муниципального образования «Село Растопуловка» - уже в числе наших корпоративных клиентов».

Аркадий Казанцев, житель района Новолесное, сказал: «Наша семья пользовалась прежде мобильным интернетом. Скоростью и качеством услуг «Ростелекома» мы очень довольны. Наконец-то нет необходимости ограничивать себя в количестве и времени работы в сети! Двое моих младших братьев – школьники, я рад, что они теперь будут использовать возможности интернета для обучения. «Интерактивное ТВ» – замечательная услуга, мы задумались о том, чтобы установить пару дополнительных приставок. Правда, один из моих братьев на радостях подключил слишком много подписок. Они все очень интересные, но посмотреть столько программ одновременно у нас вряд ли получится. Возможно, в дальнейшем придется воспользоваться функцией «Родительский контроль».

Сегодня абонентам, подключенным в Астраханском регионе по технологии GPON, предлагается современный пакет услуг «Семейный» для частного дома и большой семьи. Пакет состоит из двух основных услуг (Домашний интернет + интерактивное ТВ) или из трёх (домашний интернет + интерактивное ТВ + домашний телефон). Интернет предоставляется на скорости до 100 Мбит/с, а количество ТВ каналов по пакету «Твой Оптимальный» - более 150.

При подключении пакета из двух услуг абонент получает дополнительные услуги и сервисы: Антивирус «Dr. Web Премиум», услугу «Ребенок в доме», которая защищает детей от нежелательной информации в интернете, услугу «Мультирум» с возможностью подключения до трёх ТВ-приставок, услугу «Управление просмотром», предполагающую постановку на паузу, перемотку, пользование архивом передач за последние 72 часа и запись контента в «облако» «Ростелекома».