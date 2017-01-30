Сбербанк и Росреестр запустили электронную регистрацию сделок с первичной недвижимостью. Сервис «Электронная регистрация» позволяет покупателям квартир в новостройках зарегистрировать договор с застройщиком без посещения Росреестра или МФЦ, сообщили CNews в Сбербанке.

Подать документы на регистрацию в Росреестр можно за 15 минут прямо в офисах партнеров-застройщиков. Уже через 5-7 дней все участники сделки получают зарегистрированные документы на электронную почту. Среди подключенных партнеров: Urban Group (Москва), «Петрострой» (Санкт-Петербург), «ВостСибСтрой» (Иркутск).

Раньше процедура подготовки, сбора, подачи и регистрации документов по первичному жилью через Росреестр или МФЦ в среднем занимала до 30 дней. «Электронная регистрация» возможна как для сделок с ипотекой Сбербанка, так и для неипотечных сделок.

«Сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью начал работать в январе 2016 года и был доступен только для сделок с готовым жильем. За год мы зарегистрировали более 26 тыс. сделок по всей России. Теперь сервис действует и для новостроек, и мы уверены, что он будет пользоваться популярностью, особенно учитывая тренд на восстановление строительства жилья», — отметил директор управления по работе с партнерами Сбербанка Николай Васёв.

Сервис «Электронная регистрация» разработан «Центром недвижимости от Сбербанка» (входит в группу компаний Сбербанка). Компания предоставляет комплексную помощь в вопросах приобретения недвижимости на всех этапах сделки — от заявки на ипотечный кредит до регистрации права собственности.