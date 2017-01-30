SETonline запустил Telegram-бота для рассылок уведомлений о событиях на ЭТП

Оператор системы электронных торгов SETonline объявил о запуске новой услуги — информационный сервис в формате Telegram-бота. Теперь участники торгов на электронной торговой площадке имеют возможность получать уведомления о событиях на ЭТП в режиме онлайн на любые электронные устройства, сообщили CNews в SETonline.

Пользователи ЭТП SETonline смогут в режиме реального времени через простое приложение получать уведомления о регистрации заявки, поступлении запроса и ответа на запрос, изменении статуса заявки на участие и состоянии договора.

Для того чтобы подключить услугу, пользователю необходимо скачать приложение Telegram в магазинах приложений App Store или Google Play и в строке поиска мессенджера набрать SETonlineBot.

Затем пользователю необходимо авторизовать номер телефона, на который он хочет получать уведомления Telegram.

«В дальнейшем мы планируем добавить новые виды уведомлений и расширение функционала бота, предоставляя пользователям возможности отслеживать последние новости сферы закупок, просматривать спецпредложения, акции и многое другое», — рассказала Амаль Аль-Ама, генеральный директор SETonline.