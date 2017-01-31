Геобанк запустил сервис аутсорсинга юридических и финансовых услуг QOOD

Геобанк запустил новый онлайн-сервис — QOOD, ориентированный на владельцев собственного малого и среднего бизнеса. Он позволяет пользователям передать ряд задач бэк-офиса на аутсорсинг, сообщили CNews в Геобанке. Взаимодействие с клиентом происходит через мобильное приложение или веб-интерфейс сервиса.

QOOD предоставляет услуги по удалённому ведению бухгалтерии, управлению кадровым делопроизводством, юридической поддержке, а также функционал бизнес-ассистента. Стандартные функции сервиса включают составление платёжных поручений, организацию командировок и консьерж-сервис, проверку договоров и многое другое. Среди дополнительных услуг — представление интересов в отношениях с третьими лицами при проведении переговоров, согласовании условий сделок, сопровождение процедур в судах и государственных органах, due diligence, восстановление бухгалтерского и налогового учета.

Помимо контроля выполнения ежедневных задач, клиентам в приложении доступна информация об остатке и движении денежных средств по счетам компании, в том числе и в онлайн-режиме.

Сервис также предлагает клиентам услугу «Мобильный QOOD» — альтернативную систему связи между клиентом и банком с простым интерфейсом. Через мобильное приложение клиент может передать в банк необходимые для платежа реквизиты (например, просто сфотографировав счет), а сервис на основе полученной информации создаёт полноценный платёжный документ и направляет его в требуемый банк. После получения платёжного документа банк высылает клиенту на мобильный телефон пароль, который нужно ввести в мобильное приложение QOOD. После получения пароля банк принимает платёжный документ к исполнению. Безопасность всех банковских операций и коммуникации «клиент — QOOD — банк» гарантируется должной защищённостью каналов связи, по которым передаётся информация, подчеркнули в Геобанке.

«Обеспечение жизнедеятельности компании, организационные вопросы, документооборот зачастую отнимают у предпринимателей, особенно начинающих, много времени. Они мешают сконцентрироваться на профильных задачах бизнеса. QOOD не только решает эту проблему, но и позволяет владельцам бизнеса не нанимать соответствующих штатных сотрудников и значительно сэкономить на заработной плате и отчислениях», — заявила Наталья Тихоненко, исполнительный директор QOOD.