«Мегафон» улучшил качество связи в 9 районах Приангарья

«Мегафон» представил итоги развития своей сети в Иркутской области в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, запуск новых базовых станций и модернизация действующего оборудования позволили повысить качество и надежность связи почти в трети всех районов области. Оператор также увеличил на 10% покрытие сети 4G/LTE, и сегодня услуги связи четвертого поколения доступны более чем для 70% населения Приангарья.

В 2016 г. новые объекты связи были введены в эксплуатацию в Иркутске, Нижнеудинске и селах Нукутского района. Модернизация действующего оборудования была проведена на объектах связи в городах Иркутск, Братск, Шелехов, Тулун, Черемхово и Усть-Илимск. Мероприятия по развитию сети позволяют «Мегафону» обеспечивать растущие потребности абонентов из Иркутской области в услугах связи, прежде всего - в мобильном интернете. Ведь только за последние 3 года суммарный дата-трафик в сети «Мегафон» в Приангарье вырос более чем в 3,5 раза.

Развитие инфраструктуры «Мегафона» в 2016 г. коснулось и других направлений. Так, более чем на 60 объектах связи в Иркутской области были проведены работы по модернизации систем энергоснабжения, что позволило обеспечить бесперебойную работу оборудования при отключении внешних источников электроснабжения. Также оператор продолжил развитие технологии HD-Voice в Приангарье: в 2016 г. было завершено расширение звуковых частот и настройка дополнительных функций в сетях 3G. HD Voice улучшает восприятие человеческой речи, особенно в шумных местах, делает голоса более узнаваемыми за счет передачи более широкого диапазона частот. Звук воспринимается так, будто собеседник находится рядом.

«Развитие инфраструктуры компании «Мегафон» в Иркутской области в первую очередь определяется потребностями наших клиентов. Качественный интернет, который всегда с тобой – это качество нашей жизни. И поэтому постоянная работа по развитию инфраструктуры компании направлена на то, чтобы наши абоненты всегда были на связи, могли позвонить близким и воспользоваться мобильным интернетом независимо от своего местоположения. В 2017 году мы продолжим эту работу», - отметила Лариса Бодиева, директор Иркутского регионального отделения компании «Мегафон».