«Ростелеком» расширил охват подключения по оптике в Северной Осетии

«Ростелеком» объявил о подключении к интернету первых абонентов в районном центре Ардон республики Северная Осетия - Алания. Как рассказали CNews в компании, здесь создана оптическая инфраструктура связи на базе технологии PON (passive optical network).

В Ардоне уже подключено 62 домовладения в районах малоэтажной застройки: это улицы Горького, Коммунальная, 319-й Стрелковой Дивизии, Пушкина. В первом квартале нынешнего года «Ростелеком» планирует подключить еще 40. Всего возможностями технологии PON смогут воспользоваться жители 244 частных домовладений в Ардоне. В ходе реализации проекта специалисты компании проложили около 8 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Михаил Баранов, начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» отметил: «Высокоскоростной интернет сегодня – это насущная необходимость, и мы наблюдаем, с какой скоростью растет в нем потребность у наших жителей. «Ростелекому» есть что предложить пользователям».

Пропускная способность оптической сети позволяет абоненту подключить сразу комплекс телекоммуникационных услуг. Для жителей районов с малоэтажной застройкой разработаны пакеты высокоскоростного доступа в интернет на скорости до 100 Мбит/с, SIP-телефонии и цифрового интерактивного телевидения. Услуга «Интерактивное ТВ» позволяет смотреть более 220 цифровых и HD-каналов, в том числе местные программы ГТРК «Алания». Также абоненты могут пользоваться дополнительными сервисами: «Управление просмотром», «Мультискрин» (возможность пользоваться услугой на экранах разных устройств одновременно), «Видеопрокат», «Караоке».

Оптическая сеть обеспечивает и другие потребности жителей райцентра. Например, абоненты могут организовать беспроводную домашнюю Wi-Fi-сеть с покрытием по всему дому и на прилегающей территории.