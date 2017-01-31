В мобильном приложении Maps.me появился умный поиск

Mail.ru Group объявила об обновлении приложения Maps.me для платформ iOS и Android. Как рассказали CNews в компании, в свежей версии появился умный поиск, который понимает даже запросы с опечатками. Кроме того, пользователям стало удобнее находить отели по рейтингу и цене.

Теперь Maps.me понимает запросы, введенные с опечатками. Это обновление будет особенно полезно в незнакомом городе, когда требуется, к примеру, найти путь к местной достопримечательности или к бару, который посоветовали друзья. Зачастую указания и названия воспринимаются на слух, и пользователь не всегда может точно их воспроизвести; но даже если в названии улицы, достопримечательности, отеля или другого объекта допущены одна-две ошибки, приложение поймет, что имеется в виду.

На картах Maps.me стало удобнее выбирать отели. В поиске появилась возможность фильтровать их по пользовательскому рейтингу и ценам. Сортировка производится на основе оценок гостей отеля, а также данных о ценовом диапазоне, которые предоставляет сервис Booking.com. Искать отели можно как рядом с собой, так и заблаговременно в другом городе. Таким образом, найти хорошую недорогую гостиницу рядом с Колизеем можно прямо на карте Maps.me .

«Мы стремимся к тому, чтобы Maps.me был не просто мобильной картой, а универсальным инструментом — фактически проводником по любой местности. Благодаря расширению функциональности поиска Maps.me еще быстрее и точнее понимает, что именно ищет пользователь, и находит это. Хочу отметить, что качество поиска также зависит от актуальности картографической информации. Огромный вклад в этом плане вносят наши пользователи, которые добавляют новые объекты на карту и обновляют информацию о старых. Мы гордимся, что Maps.me стал мобильным редактором №1 для открытых карт OpenStreetMap», — сказал Евгений Лисовский, руководитель проекта Maps.me.

В обновленной версии пользователи могут регулировать размер названий объектов. Теперь необязательно каждый раз приближать участок на карте, чтобы увидеть надписи — достаточно один раз увеличить размер шрифта в настройках приложения.

Maps.me — сервис, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM). Приложение доступно для пользователей iOS, Android и Blackberry и предоставляет детализированные офлайн-карты всех стран, а также возможность поиска мест и адресов, определения положения на карте, составления маршрутов. В 2014 г. сервис Maps.me вошел в состав Mail.Ru Group и стал бесплатным и открытым.