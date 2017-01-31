Яндекс запустил сервис для поиска и покупки автобусных билетов

Яндекс объявил о запуске сервиса по поиску и покупке билетов на пригородные и междугородние автобусы. Как рассказали CNews в компании, на «Яндекс.Автобусах» можно выбрать удобный рейс, оплатить заказ банковской картой и, если требуется, сразу же приобрести обратный билет.

Сейчас на сервисе доступно более 10 тыс. направлений, которые охватывают большинство городов России. «Яндекс.Автобусы» не берут комиссию с пользователей и партнёров, поэтому почти все билеты там можно купить по той же цене, что в кассе автовокзала, или чуть дороже.

«В месяц поиск Яндекса обрабатывает более 5 миллионов запросов о билетах, автовокзалах и расписании автобусов. Ещё 1,4 миллиона запросов приходится на маршруты в Яндекс.Расписаниях. При этом, по нашим данным, через интернет в России продаётся всего 2–3% билетов, — сказал руководитель сервиса «Яндекс.Автобусы» Михаил Томшинский. — Мы хотим изменить эту ситуацию. Пользователям мы предлагаем удобный способ покупки билетов, а перевозчикам и другим участникам рынка — новый канал продаж с большой аудиторией и ежедневное перечисление выручки».

Сервис доступен по адресу yandex.ru/bus со стационарных компьютеров и мобильных устройств, для которых есть адаптированная мобильная версия.