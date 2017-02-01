МТС объявила итоги развитии сети 4G в Калужской области в 2016 году

МТС представила итоги развитии сетей 4 поколения в Калужской области в 2016 году. Как рассказали CNews в компании, в результате запуска новых базовых станций связь «четвертого» поколения пришла еще в 10 населенных пунктов региона, где проживает более 90 тыс. человек. Впервые воспользоваться высокоскоростным 4G-интернетом могут жители городов Кондрово, Медынь, Юхнов, Сухиничи, поселков Думиничи и Ферзиково.

Связь «четвертого поколения» также пришла в города Балабаново и Белоусово, поселок Ворсино и деревню Мишково (Боровской район). Кроме того, МТС расширила LTE-покрытие в крупнейших городах региона – Калуге и Обнинске. Покрытие 4G улучшено в 10 микрорайонах Обнинска, в микрорайоне Анненки в Калуге (в районе Перинатального центра областной больницы), а также на территории заводов Volvo и Samsung.

«Связь «четвертого поколения» охватывает все больше небольших населенных пунктов, сокращая цифровое неравенство. Развитие технологии означает, что жители калужской глубинки могут при помощи мобильных технологий решать повседневные задачи: читать онлайн книги, записываться на прием к врачу, уточнять расписание движения общественного транспорта и т.д. В связи с этим 4G-интернет набирает популярность в Калужской области: по итогам 2016 года, трафик в сети вырос более чем на 40 процентов. В 2017 году мы намерены продолжить расширение LTE в регионе, в том числе, в небольших городах и поселках», – отметил директор калужского филиала МТС Игорь Марьясов.

Сегодня сетью «четвёртого поколения» МТС могут воспользоваться более 60% жителей региона. Всего на сегодняшний день сеть 4G охватывает 27 населенных пунктов области.