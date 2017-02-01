На сайте Росреестра доступна выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости

На сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) реализована возможность получения еще одного вида сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Ранее на сайте Росреестра была открыта возможность получения выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Предоставление указанных сведений из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 г. федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сообщили CNews в Росреестре.

В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта содержится: описание объекта — вид и кадастровый номер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, а также дата ее внесения в ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и начала применения кадастровой стоимости. Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно запросить по состоянию на дату запроса или на другую интересующую дату.

Запросить выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него способом — в электронном виде и при личном обращении в офисы Федеральной кадастровой палаты или многофункциональные центры «Мои документы». В соответствии с 218-ФЗ, сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней. Выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно.

В то же время, доработаны в соответствии с 218-ФЗ сервисы сайта Росреестра «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получить информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку («Проверка электронного документа»).