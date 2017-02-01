«Терминальные Решения» разработали сервис для выявления поддельных паспортов

Компания «Терминальные Решения» разработала решение, позволяющее выявить подделку паспорта. Онлайн-сервис способен за несколько минут проверить загруженный скан документа на один из 62 признаков поддельного документа, сообщили CNews в «Терминальных Решениях».

«Уже пять лет работаем с паспортами, и за это время смогли хорошо изучить проблему фальсификации документов. Правда, одно дело определить подделку паспорта, держа его в руках, а другое — когда есть только изображение. О создании сервиса задумались в начале 2015 года, когда к нам обратился американец с просьбой проверить скан его “русской невесты”. Проверив документ через наши внутренние алгоритмы, предоставили результат, в котором было видно, что документ — грубая подделка. В благодарность американец рассказал о нас западным журналистам. После этого нас заваливали просьбами проверить паспорта потенциальных невест: в среднем получаем до сотни запросов на проверку документов в месяц. В начале 2017 года решили создать полноценный сервис для выявления подделок в сканах паспорта», — рассказал директор компании Артем Субботин.

Как пояснили в «Терминальных Решениях», первым делом система определяет, является ли загруженный файл изображением документа, удостоверяющего личность. «Мы поддерживаем работу с внутренним российским паспортом, заграничным паспортом, ИД-картой или паспортом любой из 200 стран», — указали в компании. Определив формат и вид документа, изображение прогоняется по 62 фильтрам, каждый из которых отвечает за выявление конкретного признака подделки. Проверяется все — от того, каким устройством сделан скан или фотография документа, есть ли признаки фотомонтажа до соответствия вклеенной в паспорт фотографии стандартам ISO/ICAO или российскому ГОСТ. Итогом всех проверок будет подробный отчет с перечнем «проблемных мест» в документе и оценкой от 1 до 7 по шкале «уровня доверия».



Пример полученного с помощью сервиса отчета о проверке паспорта

По мнению представителей компании, сервис сегодня актуален в связи с тем, что в интернете существуют целые банды, главный промысел которых — изготовление поддельных. «За сравнительно небольшие деньги (от 1 доллара) вы получите изображение паспорта, водительских прав или другого документа, — отметили в «Терминальных Решениях». — Подделки используют для обмана служб доставки, владельцев интернет-магазинов, для размещения веб-сайтов экстремистской направленности, покупки анонимных сим-карт. Перечень применения фальшивок ежедневно увеличивается».

Как известно, скан паспорта требуют практически везде: службы доставки, онлайн-казино, хостинг, биржи электронных валют, компании сетевого маркетинга и т.д. Для каждого клиента компания предлагает свое решение. «Кому-то нужно отделить картинки с котиками от паспортов или сравнить загруженный скан с введенной ранее информацией, кто-то использует изображение паспорта, как первый шаг для выдачи займа. Запросов много», — уточнили в «Терминальных Решениях».

В настоящее время сервис проходит внутренние испытания и готовится к запуску в начале марта 2017 г.