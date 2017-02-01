Viber представил приложение новой версии 6.6 для Android и iOS

Viber объявил о выпуске обновленной версии приложения для Android и iOS. Как рассказали CNews в компании, в версии 6.6 особое внимание уделено новым пользователям сервиса. Как только новый контакт присоединится к Viber, в окне приложения его знакомых из записной книжки смартфона появится чат с текстом «<имя пользователя> будет рад(а) сообщению от вас сегодня». После отправки приветственного сообщения появится ссылка для скачивания специального «приветственного» стикерпака. Таким образом, новые пользователи быстрее начнут общаться с друзьями и оценят все преимущества Viber.

В Viber 6.6 для iOS станут доступны исчезающие сообщения: они автоматически удаляются спустя заданное время после просмотра. Кроме того, пользователи смогут отправлять медиафайлы без сжатия и потери качества, просматривать содержимое чата не только в самом приложении, но и в интерактивных уведомлениях iOS 10. Также собеседники смогут отправлять короткие видео. Для создания видеосообщения продолжительностью до 30 секунд, нужно нажать и удерживать кнопку записи, а для отправки – отпустить её.

Владельцы устройств под управлением Android, в свою очередь, тоже смогут отправлять исчезающие сообщения и короткие видео, а также - «очистить чат», моментально удалив все сообщения в нем, при этом сохранив сам диалог.

Еще одно новшество Viber 6.6 состоит в том, что информация о пропущенных звонках будет доступна в формате коротких уведомлений непосредственно в окне чата. Кроме того, обновлён контент экранов регистрации в приложении. Теперь они содержат новые заголовок и подзаголовок и подпись внизу экрана: «Нажимая «Продолжить», вы принимаете Условия использования Viber».

В обновленной версии реализован усовершенствованный алгоритм подтверждения телефонного номера и доступен поиск информации внутри чата и по списку контактов. Наконец, пользователи смогут приглашать собеседников к звонкам в Viber Out в обмен на бесплатные минуты разговора.