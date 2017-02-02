Банк «Русский Стандарт» сократил сроки подключения интернет-эквайринга до двух дней

С февраля клиенты банка «Русский Стандарт» могут оперативно реализовать прием онлайн-платежей на своих сайтах. Так, благодаря оптимизации внутренних бизнес-процессов и внедрению новой системы документооборота клиенты банка могут подключиться к интернет-эквайрингу всего за 2 рабочих дня, сообщили CNews в «Русском Стандарте».

Клиенту, который хочет оперативно подключить онлайн-платежи, достаточно обратиться в банк «Русский Стандарт» или заполнить заявку на подключение интернет-эквайринга на сайте. С момента передачи комплекта документов до момента начала приема платежей на сайте клиента проходит всего 2 рабочих дня.

«Банк “Русский Стандарт” ценит время своих клиентов. Мы постарались сократить время подключения к интернет-эквайрингу, понимая, что сервис в глобальной сети — это как раз то, что надо делать быстро, даже быстрее всех», — подчеркнула Инна Емельянова, директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт».

Банк «Русский Стандарт» начал развивать эквайринг в 2007 г., а интернет-эквайринг — с 2011 г. В банковской сети принимаются платежи по картам мировых систем. Безопасность транзакций подтверждается международным стандартом обработки и хранения данных платежных карт PCI DSS.