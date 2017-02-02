FlashMober запустил Android-приложение для организации флэшмобов и челленджей

Российский стартап FlashMober представил одноименное мобильное приложение для организации флэшмобов, смартмобов, челленджей и других аналогичных проектов. Особенность программного продукта состоит в том, что он обладает собственным функционалом для проведения и поддержки всевозможных массовых акций и потому не нуждается в привязке к существующим социальным сетям, сообщили CNews в FlashMober.

Оценить основные возможности и качество работы FlashMober можно непосредственно после его установки на мобильное устройство — проходить процедуру регистрации для этого не потребуется. Пользователю сразу становятся доступны отчеты о действующих акциях, организованных другими участниками, карта мест, в которых они проходят, список наиболее активных флэшмоберов и поиск, в том числе по хэштэгам. Для того чтобы получить возможность добавлять фото и видео, получать уведомления и приглашения, необходимо войти в свой профиль в Facebook и «ВКонтакте» через приложение.

По сути, проект FlashMober представляет собой социальную сеть, объединяющую поклонников акций, предусматривающих вовлечение в процесс как можно большего количества людей. Разработчики оставили в нем хорошо знакомые активным интернет-пользователям опции: комментирование, репосты, лайки, а также добавили новые, с учетом особенностей направления. По информации FlashMober, числе наиболее интересных новшеств — мировая карта флэшмобов, на которой отмечены места организации акций. Благодаря этому даже случайно оказавшийся поблизости пользователь может включиться в процесс, мгновенно добавив собственную фотографию или видеоролик, либо предложив собственное более интересное решение с тем же или находящимся рядом объектом.

Для каждого добавленного в приложение флэшмоба создается свой журнал, в котором, помимо фото- и видеоотчетов, отображается информация о количестве присоединившихся и поддержавших акцию, а также о количестве лайков, набранных участниками. Он позволяет оценить, насколько удачна была идея, и какой отклик она получила. Для более удобного поиска интересных и актуальных акций их можно отсортировать по дате создания и местам проведения. При желании можно отслеживать флэшмобы, созданные определенными пользователями, если ранее предложенные ими темы показались интересными. Наиболее активным участникам и известным пользователям обещаны особые статусы.

На первый взгляд приложение кажется исключительно развлекательным, однако его разработчики надеются, что в будущем оно вполне может приносить реальную пользу. Массовые акции позволяют привлечь внимание к важным социальным проектам или проблемам, требующим немедленного решения, считают в FlashMober. Среди них — помощь детям, борьба со смертельно опасными заболеваниями, различные экологические проекты. Авторы рассчитывают на активное использование приложения при поддержке акций, посвященных знаменательным событиям, национальным празднованиям, культурным и спортивным мероприятиям.

На данный момент FlashMober доступен для пользователей устройств на платформе Android, однако уже в 2017 г. команда стартапа намерена представить полноценную версию и для iOS. Функционал приложения также будет расширяться. В частности, в планах создателей — активное развитие рейтинговой системы внутри соцсети с целью поддержания конкуренции среди пользователей и повышения качества контента, а также привлечение известных медийных персон и популярных блогеров в свой проект. Всё это в целом, по мнению разработчиков, должно позволить вывести идею флэшмобов и челленджей на более серьезный уровень.