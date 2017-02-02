«Мегафон» обеспечил 4G-связью более 60% жителей Еврейской автономии

«Мегафон» объявил об увеличении покрытия сети 4G/LTE в Еврейской автономной области в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, оператор провел работы по расширению сети в областном центре – городе Биробиджан и его пригородном районе Птичник. Связь четвертого поколения также стала доступна жителям поселков Николаевка, Смидович и Приамурский. На сегодняшний день в зоне покрытия сети 4G/LTE «МегаФон» проживает 65% населения автономии.

Технология LTE, обеспечивающая скорости мобильной передачи данных, которые позволяют быстро скачивать и отправлять файлы большого объема, смотреть онлайн видео в Full HD-качестве без ожидания загрузки и «зависаний», все более востребована абонентами «Мегафона» в ЕАО. В 2016 г. 4G-трафик в сети оператора в этом регионе вырос почти на 300%.

«Потребность наших абонентов в скоростном мобильном интернете постоянно растет, поэтому мы в постоянном режиме проводим модернизацию и развитие сети, – сказал Сергей Сергиенко, руководитель Биробиджанского отделения компании «Мегафон». – Особым достижением для нас в 2016 году явилось то, что мы смогли обеспечить связь четвертого поколения в населенных пунктах с населением менее 10 000 человек. Для нас важно, чтоб как можно больше жителей автономии могли воспользоваться возможностями, которые дают современные мобильные технологии».