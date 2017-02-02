Банк ВТБ24 запустил чат-бот для малого бизнеса в Facebook. Функционал сервиса поможет предпринимателям провести финансовый анализ своего бизнеса, начать процедуру открытия расчетного счета, а также оперативно найти ближайшее отделение банка или узнать курс обмена валют, сообщили CNews в ВТБ24.

Чат-бот представляет собой программу, которая использует интерфейс и другие возможности мессенджера для выполнения различных задач. Воспользоваться ботом ВТБ24 могут все зарегистрированные в Facebook пользователи. Для этого необходимо в поиске мессенджера найти «ВТБ24 Бизнес Онлайн» или перейти на страницу бота по ссылке. Чтобы начать общение, необходимо отправить боту личное сообщение в Facebook, выбрать из меню интересующий запрос, пояснили в банке.

Обратившись к чат-боту ВТБ24, юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут: провести финансовый анализ бизнеса и получить ответы на важные вопросы о свободных средствах в бизнесе и достаточности оборотного капитала; сообщить банку информацию, необходимую для подготовки открытия счёта; получить тарифы, условия оказания услуг и список документов для открытия счёта; найти офис банка; просмотреть текущие котировки иностранных валют.

«Совершенствование технологий искусственного интеллекта и популярность мессенджеров непосредственно влияют на растущую популярность чат-ботов. В ВТБ24 мы предлагаем простые решения задач клиентов в один клик. Чат-бот для малого бизнеса — ещё один подобный инструмент», — прокомментировала нововведение Надия Черкасова, член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24.

Платформа для разработки чат-ботов в Facebook Messenger была запущена в 2016 г. Сейчас в Facebook Messenger насчитываются тысячи чат-ботов, которые способны решать самые разные задачи: от загрузки и хранения неограниченного количества файлов с возможностью разделить их по категориям и бота для командной работы до чат-бота для отслеживания данных из Google Analytics и курса криптовалют.