За первый месяц более 38 тыс. граждан зарегистрировались в личном кабинете на сайте Росреестра

В январе 2017 г. в «Личном кабинете правообладателя» зарегистрировались 32,5 тыс. человек, в «Личном кабинете кадастрового инженера» — более 5,5 тыс. человек, сообщили CNews в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Новые сервисы созданы с целью повышения уровня защищенности прав и качества обслуживания собственников недвижимости.

Так, в сервисе «Личный кабинет правообладателя» владелец может просматривать информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости (адрес, площадь, кадастровая стоимость), увидеть расположение объекта на «Публичной кадастровой карте», а также получать уведомления об изменениях характеристик объектов недвижимости, о наложении или прекращении арестов и обременений права. Оперативное информирование об изменениях позволит владельцам своевременно реагировать на несанкционированные действия в отношении их объектов недвижимости. Сервис позволяет отслеживать статус исполнения государственных услуг, а также записаться на прием в офис для получения сведений из реестра недвижимости, подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, в том числе по экстерриториальному принципу. За две недели работы сервиса такой возможностью воспользовалось более 2 тыс. человек.

Сервис «Личный кабинет кадастрового инженера», помимо всех функций, доступных в «Личном кабинете правообладателя», позволяет проводить предварительную автоматизированную проверку межевых и технических планов, актов обследования, карт-планов территории. В январе 2017 г. такую проверку прошли более 2 тыс. планов, в 74% из них были выявлены ошибки. Таким образом, Росреестр получил возможность снизить количество приостановок и отказов в учете недвижимости за счет предварительного выявления большинства ошибок, а кадастровые инженеры — заблаговременно исправить ошибки и своевременно оказать качественную услугу своим клиентам. Кроме того, за счет размещения планов в специальном хранилище в личном кабинете кадастровые инженеры избавлены от необходимости представлять их на носителях данных для постановки на кадастровый учет.

Также с помощью сервиса кадастровый инженер может загружать для просмотра и печати протоколы предварительных автоматизированных проверок, просматривать историю их проведения, помещать пакет проверенных документов в электронное хранилище, отслеживать информацию о результатах своей деятельности.

Для работы в личных кабинетах необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг Российской Федерации.