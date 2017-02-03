МТС представил итоги развития LTE-сетей в Омской области в 2016 году

МТС объявил о росте популярности услуги мобильного интернета среди жителей Омской области в прошлом году. Как рассказали CNews в компании, с начала 2016 г. абоненты МТС генерировали в 2,5 раза мобильного трафика, чем за аналогичный период 2015 г. В среднем один абонент передавал в 2016 г. данных больше в 1,6 раза, чем в 2015 г.

Трафик в сети LTE в области по итогам 2016 г. вырос на треть. Всего жители области за год «накачали» в сети 4G МТС объем данных, равный 13 млн онлайн-просмотров фильма Федора Бондарчука «Притяжение» в HD-качестве.

Больше всего трафика за год генерировали абоненты МТС в Омске: на долю столицы региона пришлось две трети 4G-трафика.

За год покрытие сети LTE в Омской области выросло на 20%. Связь «четвертого поколения» пришла в город Тара, поселки Большеречье, Черлак, села Соляное и Усть-Заостровка. МТС расширила LTE-покрытие и ёмкость сети в Омске, Называевске, Крутинке и Азово.

Расширение действующей сети LTE в области стало возможным благодаря запуску сети 4G МТС на голосовых частотах - LTE-1800. Такая сеть обладает рядом плюсов - лучше проникает в закрытые помещения и повышает качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах, а ее строительство требует меньше времени. Также доступ к высокоскоростному мобильному интернету получают даже те пользователи, чьи телефоны не поддерживают LTE на частоте 2600 МГц. Например, владельцы аппаратов iPhone 5, iPad mini.

«Развитие сети 4G относится к числу приоритетных задач филиала. Там, где мы видим самую большую нагрузку - в первую очередь в самом Омске - мы тестируем новые решения, которые обеспечивают для пользователей не просто высокие скорости, но и их повышение в условиях постоянно растущего спроса. Так. мы запустили в регионе «пробивную» сеть LTE-1800. Расширение покрытия 4G происходит на фоне растущего мобильного трафика: каждый пятый мегабайт информации загружался через сеть LTE», – отметил директор омского филиала МТС Андрей Сергиенко.

Сегодня воспользоваться 4G-сетью МТС могут более 60% жителей Омской области. Помимо Омска, высокоскоростной мобильный интернет в сети 4G МТС доступен в 24 населенных пунктах региона. В планах МТС на 2017 г. расширение территории покрытия сети LTE в Омской области.