Соцсети помогут клиентам Weborama вычислить идеального потребителя

ShareThis объявила о планах предоставить информацию о своей аудитории в России компании Weborama, игроку европейского и российского рынков аудиторных данных (big data). Как рассказали CNews в компании, собранная ShareThis информация о поведении пользователей в социальных сетях и на крупнейших порталах позволит Weborama увеличить свою аудиторную базу на 20%. Рост российского рынка сторонних данных, позволяющих улучшать показатели рекламных кампаний в интернете в 2017 г. составит не менее 35%.

Благодаря интеграции с ShareThis, Weborama сможет получать данные о российских пользователях в режиме реального времени, увеличив свою аудиторную базу на 20%. Информация будет поступать на платформу DMP (Data Management Platform) Weborama, которая позволяет собирать, хранить, передавать и обрабатывать большие объемы информации.

До начала сотрудничества размер аудиторной базы Weborama Russia составлял порядка 120 млн уникальных аудиторных профилей пользователей ежемесячно. После подключения базы данных ShareThis компания в 2017 г. ожидает, что размер ее аудиторной базы превысит 145 млн уникальных профилей. В Рунете количество аудиторных профилей пользователей, обращающихся к ShareThis,превысило 100 млн.

Сервис работает по принципу «одного окна», которое дает возможность владельцу сайта и посетителям ресурса взаимодействовать сразу со всеми крупнейшими социальными сетями и агрегаторами контента. Основной продукт ShareThis – виджет, позволяющий пользователю делиться понравившейся статьей на различных интернет-порталах. Посетители сайтов, установивших унифицированную кнопку ShareThis, могут с ее помощью разместись заинтересовавший их контент ShareThis - Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, MySpace, Ok.ru, vkontakte.ru, amazon, livejournal, MSN, whatsupp и других.. Владелец сайта установившего кнопку ShareThis получает доступ к статистике ее использования посетителями.

По оценке Weborama, объем российского рынка сторонних данных, позволяющих улучшать показатели рекламных кампаний в интернете в 2016 г. составил 125 млн рублей. По прогнозу, в 2017 г.у рост расходов на такие данные превысит 35%.

Weborama уже сотрудничает в области предоставления данных в Рунете с рядом крупных поставщиков данных, в том числе с ведущим международным провайдером панельных данных Toluna, которая исследует потребительские предпочтения в рамках крупнейшего в мире сообщества, состоящего из 9 млн членов в 59 странах. Ее услугами пользуются крупнейшие игроки рынка, в том числе компания Kantar Media (WPP).Toluna предоставляет Weborama массивы данных, которые позволяют составлять на их основе точные характеристики аудиторных профилей.

«В 2016 году у Weborama появилось более 20 крупных клиентов, использующих DMP на постоянной основе. Появление в России data-партнеров подобных ShareThis, с которыми Weborama давно и успешно сотрудничает на глобальном уровне, позволяет нам оказывать российским клиентам услуги на столь же высоком уровне, что и в Европе, США, Латинской Америке, – сказала генеральный директор Weborama Russia Анжела Федорченко. – Несмотря на то, что мы являемся технологическим вендором, а основа нашего бизнеса – это предоставление технологической платформы (DMP), конкурентное преимущество Weborama – это еще и возможность доступа к нашей базе уникальных аудиторных профилей. Мы считаем необходимым и дальше наращивать объем этой базы, улучшая ее качественные показатели».

Представитель ShareThis отмечает, что сегодня компания ежедневно обрабатывает терабайты социально-демографических данных от издателей по всему миру, превращая их в информацию, которая жизненно необходима бизнесам, нуждающимся в целостном портрете потребителя. Компания стала одним из первопроходцев в индустрии обработки данных. сегодня мы В рамках глобального партнерства с Weborama – европейским лидером в области аудиторных данных, ShareThis в полном объеме планирует предоставлять компании имеющуюся у сервиса информацию об аудиторных профилях российских интернет-пользователей, соблюдая при этом как российское, так и международное законодательство о защите персональных данных.