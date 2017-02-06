Mail.Ru Group выходит на рынок райдшеринга с сервисом BeepCar

Mail.Ru Group выходит на рынок райдшеринга с сервисом для поиска попутчиков в автомобильных поездках — BeepCar. Как рассказали CNews в Mail.Ru Group, сервис создан, чтобы помочь людям экономить в дороге. Путешествуя вместе, попутчики делят расходы на бензин, в результате поездка обходится дешевле и водителю, и пассажирам.

BeepCar ориентирован на поездки за город и между городами. По замыслу создателей, для пассажиров BeepCar станет хорошей альтернативой поездам (как пригородным, так и дальнего следования), а также междугородным автобусам. А водителям он даст возможность сэкономить на топливе и найти приятную компанию в дорогу.

«По результатам исследований, проведенных командой Mail.Ru Group, большинство россиян считают автомобиль самым комфортным видом транспорта. Благодаря BeepCar он становится еще и экономичным средством передвижения», — отметили в компании.

Кроме того, новый сервис решит проблему плохой связанности населенных пунктов в России — ведь попутчика можно будет найти даже на маршрут, который при помощи общественного транспорта невозможно совершить без двух-трех пересадок. И, наконец, BeepCar поможет тем, кто часто отправляется в поездку незапланированно — когда билеты на другие виды транспорта либо уже закончились, либо остались только дорогие варианты.

Приложения BeepCar доступны в App Store и Google Play, также у сервиса есть веб-версия. Водитель может разместить информацию о планируемой поездке и установить желаемую цену, а пассажир — найти подходящий вариант по маршруту и дате. Чтобы повысить уровень доверия между потенциальными попутчиками, предусмотрена система рейтингов: после завершения поездки водитель и пассажир могут выставить друг другу оценки и оставить отзывы, которые будут видны всем пользователям.

При создании поездки сервис рекомендует водителю цену, которую можно установить за этот маршрут. Она рассчитывается исходя из предполагаемого километража и востребованности направления. Водитель может выставить цену ниже рекомендованной и даже снизить ее до нуля — например, если ему просто нужна компания в дорогу. Цена также может превышать рекомендованную, но в рамках установленного сервисом предела.

BeepCar заботится о безопасности пассажиров, поэтому во время поездки «АльфаСтрахование» обеспечивает каждому из них страхование жизни и здоровья. Для удобства пользователей процесс автоматизирован: все нужные данные автоматически загружаются из профиля пользователя в BeepCar. Перед поездкой пассажир получает на email действующий страховой сертификат от «АльфаСтрахования».

«Sharing economy — модель совместного использования ресурсов. Мы видим, как во всем мире объем рынка подобных сервисов растет. В России для развития sharing economy есть огромный потенциал. Учитывая размер нашей страны и состояние транспортной системы, райдшеринг — пожалуй, самый нужный и важный сегмент в рамках этой экономической модели. Объем рынка междугородних пассажирских перевозок наземным транспортом составляет около 300 миллиардов рублей в год, и мы считаем, что у BeepCar есть все шансы отъесть хороший кусок от этого пирога», — заявила Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал».