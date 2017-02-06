«Мегафон» запустил быстрый интернет для 20 тыс. сельских жителей Карачаево-Черкесии

«Мегафон» завершил техническую кампанию по развитию мобильного покрытия 3G-сети в восьми селениях муниципалитетов Карачаево-Черкесии. Как рассказали CNews в операторе, мобильный интернет от «Мегафона» на скоростях до 21 Мбит/с стал доступен тысячам абонентов, проживающих в отдалённых от республиканской столицы сёлах, аулах и посёлках.

В частности, сетями третьего поколения теперь охвачены село Даусуз и станица Сторожевая Зеленчукского района. В Карачаевском районе 3G-сеть заработала в аулах Кумыш и Верхняя Мара. Всеми возможностями высокосортного интернета уже пользуются и жители села Учкекен в Малокарачаевском районе, аулов Ново-Кувинск, Инжич-Чукун и села Пристань Адыге-Хабльского, Абазинского и Прикубанского районов Карачаево-Черкесии.

«Компания “Мегафон” продолжает реализацию в республике программы по устранению цифрового неравенства между городом и селом. И запуск новых базовых станций в малых населённых пунктах с численностью жителей до 1000 человек (таких как Пристань и Ново-Кувинск) это наглядно подтверждает, — рассказал Радмир Бурлаков, директор отделения компании “Мегафон” по Карачаево-Черкесской республике. — Сегодня наш высокосортной мобильный интернет позволяет сотням тысяч абонентов “Мегафона” пользоваться всеми возможностями глобальной сети: работать с сайтами муниципальных и региональных учреждений, администрации Президента и правительства республики, пенсионного фонда, сайтом госуслуг, а также общаться с родными и близкими. Безусловно, услуги связи и мобильного интернет-доступа содействуют повышению качества жизни населения республики».

Компания «Мегафон» реализует в Карачаево-Черкесской республике крупный технический кейс по мобильной интернетизации территорий региона: более 80 городов, посёлков, сёл и аулов уже обеспечены скоростным интернет-соединением. Как результат, значительная часть абонентов оператора связи уже являются «цифровыми» клиентами, то есть регулярно пользуются интернетом в 3G/4G-сетях, потребляя большие объёмы информации, отметили в компании.